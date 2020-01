Philips Hue: Outdoor-Neuheiten können ab sofort bestellt werden

Vor rund zwei Wochen haben wir euch die Philips Hue Neuheiten für das Frühjahr 2020 offiziell vorgestellt. Genau wie vor einem Jahr liefert Signify mal wieder eine Ladung neuer Outdoor-Produkte. Besonders begehrt bei den Kunden scheint der neue Philips Hue Lily XL Garten-Spot zu sein, der deutlich heller ist als das bisherige Modell Lily ohne XL.

Die Hue Lily XL ist ein Teil des Niedervolt-Systems und kann einfach an bestehende Installationen mit dem bekannten Outdoor-Netzteil angeschlossen werden. Mit einem Lichtstrom von 1.050 Lumen ist die Lily XL fast doppelt so hell wie die schon seit knapp zwei Jahren erhältliche Lily. Natürlich kann die Lily XL, genau wie alle anderen Neuerscheinungen, alle 16 Millionen Farben und verschiedene Weißtöne darstellen.

Einen ersten Blick haben wir drüben auf hueblog.de bereits auf Hue Daylo und Hue Resonate geworfen. Gestern habe ich letztgenannte Neuerscheinung sogar schon an meiner Hauswand montiert und am Ende war es doch nicht eine ganz so große Fummelei wie zunächst gedacht. Die Einbindung in das Hue-System war dann auch keine große Hürde mehr, aber das ist ja nicht wirklich überraschend.

Hue-Neuheiten können mit 10 Euro Rabatt bestellt werden

Dank einer kleinen Kooperation mit Click-Licht.de bekommt ihr die Hue-Neuheiten für den Outdoor-Bereich jetzt sogar schon etwas günstiger. Ab einem Bestellwert von 100 Euro könnt ihr den Gutschein 154438545057 einlösen und so bis zum 3. Februar 10 Euro Rabatt mitnehmen.

Die mit sofort lieferbar gekennzeichneten Outdoor-Neuheiten werden noch am gleichen Tag von Click-Licht.de verschickt und dürften innerhalb von ein bis zwei Werktagen bei euch zuhause ankommen. Die neue Impress Wandleuchte mit Niedervolt-Anschluss soll in der kommenden Woche ausgeliefert werden. Etwas länger warten müsst ihr bei der so heiß ersehnten Lily XL. Bei dem leistungsstarken Outdoor-Spot gab es Probleme bei der Fertigung, daher wird sie erst in zwei bis drei Wochen ausgeliefert.