Carcassonne: Beliebtes Brettspiel verschwindet am 1. März 2020 aus dem App Store

Das Spiel Carcassonne (App Store-Link) wird im App Store von den Entwickler TheCodingMonkeys angeboten. Diese hatten die entsprechende Lizenz erworben und haben eine wirklich grandiose Umsetzung für mobile Geräte erschaffen. Doch der Vertrag läuft nun aus und ab dem 1. März 2020 wird Carcassonne nicht mehr im App Store zum Kauf angeboten.

Doch Carcassonne wird nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, denn das Spiel wird von den Entwicklern Asmodee als neue Version für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Wann genau? Ist bisher nicht bekannt. Obwohl Carcassonne dann nicht mehr in der bisherigen Version zum Kauf angeboten wird, bleiben die Server mindestens ein Jahr lang online – und danach so lange, wie es für die Entwickler technisch möglich ist. Zudem könnt ihr das Spiel auch beim Gerätewechsel erneut aus dem App Store laden, da es weiterhin in euren Käufen verfügbar ist.

Unser Online-Service hat zu Spitzenzeiten über 2 Millionen aktive Geräte bedient. Ihr habt über 8,5 Millionen Spiele beendet und im Durchschnitt sind zu jedem Zeitpunkt rund 3.500 Spiele aktiv. Wir starteten auf iPhones ohne Retina-Display und unterstützen über 20 iPhone- und 19 iPad-Modelle. Von iPhone OS 3 bis zu iOS 13 heute. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem Jahrzehnt dank unserer Erlang-basierten Technologie eine Service-Verfügbarkeit von über 99,999% erreicht haben.

Gleichzeitig wird Carcassonne ein letztes Mal günstiger angeboten. Statt 10,99 Euro muss man nur noch 5,99 Euro bezahlen. Natürlich sollte man sich den Kauf gut überlegen, denn irgendwann wird die Zeit kommen, an dem Carcassonne in der aktuellen Version nicht mehr laufen wird.

Möchte man auch für die Zukunft gewappnet sein, muss man auf die kommende neue Interpretation von Asmodee warten und umsteigen. Es ist davon auszugehen, dass man dann jedoch alle Inhalte neu erwerben muss. Ich bin mir sicher, dass Asmodee eine tolle Umsetzung anbieten wird, immerhin haben sie schon Spiele wie Ticket to Ride oder Agricola in den App Store gebracht.