Pierre, der Irrgarten-Detektiv: „Labyrinth City“ erscheint am 3. März

Vor rund einem Jahr haben die Entwickler Pixmain angekündigt, eine digitale Version der preisgekrönten Kinderbuchreihe „Pierre, der Irrgarten-Detektiv“ vom Illustrationsstudio IC4DESIGN umzusetzen. Während die PC- und Switch-Versionen schon länger erhältlich sind, folgt am 3. März auch die iOS-App für iPhone und iPad (App Store-Link).

Es handelt sich um ein Abenteuer-Puzzlespiel für Groß und Klein. Labyrinth City nimmt euch mit auf eine Reise durch eine fantastische Welt aus unterirdischen Städten, Heißluftballons und Spukhäusern. Ihr müsst den richtigen Weg durch die interaktiven Labyrinthe finden, könnt versteckte Pfade erkunden, Hinweise freischalten und kleine Rätsel lösen.

Du schlüpfst in die Rolle von Pierre, dem berühmten Labyrinth-Detektiv der Opernstadt, und musst den vom berüchtigten Dieb Mr. X gestohlenen Stein des Labyrinths zurückholen! Ohne dich ist die Opernstadt dem Untergang geweiht, denn der Stein des Labyrinths hat die Macht, alles um ihn herum in ein Labyrinth zu verwandeln. „Puzzlespiele sind ja schön und gut“, höre ich dich sagen, „aber wo bleibt die Herausforderung?“ Eine ausgezeichnete Frage! In einem Labyrinth gibt es zwar nur einen wahren Weg zum Ausgang, aber wer weiß welche Überraschungen es noch bereithält? Achte auf die unzähligen Pfade, wenn du die Opernstadt erkundest, sie könnten dich zu versteckten Schätzen und Minispielen führen!