Pixelmator Pro: Version 2.1 erschienen & satter Rabatt von 50 Prozent

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gelegenheiten, die umfangreich ausgestattete Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) für macOS zu einem vergünstigten Preis zu erwerben. Nun hat das Entwicklerteam die neue Version 2.1 Coral für Pixelmator Pro herausgegeben und bietet die auch bei uns in der Redaktion gerne genutzte Anwendung erneut mit einem satten Rabatt von 50 Prozent im Store an: Aktuell zahlt ihr für Pixelmator Pro daher nur noch 21,99 Euro.

In der neuen Version 2.1 Coral von Pixelmator Pro gibt es einige spannende Neuerungen, allen voran die neue Funktion ML Crop. Was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, erklärt das Entwicklerteam:

„Dieses Werkzeug wurde nicht entwickelt, um die kreative Seite des Zuschneidens Ihrer Fotos zu übernehmen. Aber eine gute Komposition zu bekommen, kann für Anfänger schwierig sein und eine neue Perspektive auf diese häufige Aufgabe sollte nützlich sein – vor allem, wenn maschinelles Lernen beteiligt ist. Übrigens haben wir das Zuschneiden-Werkzeug selbst stark überarbeitet und perspektivische Korrekturen, Zuschneide-Overlays und mehr hinzugefügt.“

Ebenfalls neu ist eine Schnell-Füll-Funktion, mit denen sich Bereiche schnell per Drag & Drop mit Farbe füllen lassen. Es ist möglich, Farben aus der Farbauswahl auf Ebenen zu ziehen und abzulegen, um sie so schnell mit einer Farbe zu füllen. Auch ein Farb-Icon in der Pixelmator Pro-Symbolleiste wurde integriert, die die Vorder- und Hintergrundfarbe anzeigt und einen schnellen Wechsel zwischen diesen ermöglicht.

Überarbeitung von Mal- und Textwerkzeug

Im Malwerkzeug findet sich darüber hinaus eine brandneue Schaltfläche „Streichen mit Pinsel“, mit der man automatisch Pinselstriche entlang von Pfaden, Formen und sogar Auswahlen malen kann. Das Text-Werkzeug wurde ebenfalls überarbeitet und ist jetzt noch leistungsfähiger und einfacher zu bedienen. Es hat einen praktischen neuen Schieberegler für die Textgröße, eine Möglichkeit zum Einstellen von Absatzabständen und Einzügen und mehr.

Ansonsten kann man mit Pixelmator Pro natürlich all das anstellen, was ein gutes Werkzeug zur Bildbearbeitung können muss. Egal ob ihr mit Filtern oder mehreren Ebenen arbeitet, bestimmt Bildausschnitte freistellen möchte oder was auch immer anstellen möchtet – mit Pixelmator Pro sollte das kein Problem sein. Das Update auf Version 2.1 Coral ist ab sofort im deutschen Mac App Store verfügbar und kann von Bestandskunden der App kostenlos geladen werden.