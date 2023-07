Prime Day: Tineco reduziert empfehlenswerte Nass-Trockensauger

Anzeige. Ich möchte auf einen Nass-Trockensauger nicht mehr verzichten. In einem Durchgang werden auf Hartböden sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen aufgenommen. Beim Frühstück ist das Marmeladenbrot nach Murphys Gesetz auf die Marmeladenseite gefallen? Der Nass-Trockensauger entfernt die Marmelade blitzschnell – das Brot müsst ihr schon selbst aufhaben. Die Preise zum Prime Day sind die besten Preise seit langer Zeit.

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist ein Dauerbrenner und bietet ein top Preis-Leistungsverhältnis. Zum Prime Day könnt ihr für nur 389 Euro statt 509 Euro zuschlagen. Die Kapazität des Wasserbehälters beträgt 0,8 Liter, der Schmutzwasserbehälter fasst 0,7 Liter. Im einfachen Modus ist das Gerät nur 78 dB laut, wer besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch, muss dann aber auch kurzzeitig etwas mehr Krach in Kauf nehmen. Außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Eine App-Anbindung ist verfügbar, die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten.

Die Handhabung ist einfach und gut und man ist immer wieder überrascht, wie dreckig das Wasser nach der Reinigung ist, obwohl augenscheinlich alles sauber aussieht. Wer keine Lust auf händisches Wischen hat, ist mit einem Nass-Trockensauger gut beraten. Nutzt gerne den aktuellen Rabatt.

Tineco Smart kabelloser Nass-Trocken-Sauger Floor One S5 Aufladbarer... SMART VACUUM & MOP TWO-IN-ONE – Clean wet or dry messes and tackle tough and sticky messes on hard floors with ease. Featuring Tineco’s...

CUTTING-EDGE CLEANING PERFORMANCE – The exclusive FLOOR ONE S5 brush roller is designed to glide closely against baseboards and clean hard-to-reach...

Tineco Floor One S5 Combo für 419 Euro

Der Tineco Floor One S5 Combo (Amazon-Link) ist ein kombinierter Staub- und Wischsauger. Ihr könnt den S5 dann als reinen Staubsauger mit einer kleinen Staubbox verwenden, aber eben auch als Wischsauger, um die Böden nass wischen zu können. Hier gibt es dann einen großen Wasserbehälter sowie eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen.

Gleichzeitig lässt sich der One S5 Combo auch als Handstaubersauger nutzen. Hier liegen eine Fugendüse und eine Mini-Powerbürste mit dabei. So könnt ihr in den Ritzen des Sofas saugen, euer Bett reinigen oder auch das Auto aussaugen. Aktuell kostet der Tineco Floor One S5 Combo 419 Euro statt 599 Euro.

Tineco Smart Nass- und Trockensauger Floor one S5 Combo Power KIT kabelloser... SMART FLOOR WASHER: Der Floor Washer reinigt nasse oder trockene Verschmutzungen und beseitigt mühelos hartnäckige und klebrige Verschmutzungen auf...

SMARTER, VIELSEITIGER SAUGER IN VOLLER GRÖSSE: Das S5 COMBO POWER KIT erfüllt Ihre Anforderungen, indem es sich mühelos in einen Staubsauger (mit...

Tineco Floor One S3 kostet nur noch 289 Euro

Falls ihr ein besonders günstiges, aber dennoch gutes Modell sucht, werft einen Blick auf den Tineco Floor One S3 (Amazon-Link). Die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung – ein paar Abstriche muss man bei diesem Preis machen.

Der Sauger erkennt die Verschmutzung automatisch und kann die Leistung entsprechend anpassen. Über den Farbring am Display wird das mit Rot und Blau visualisiert, hier könnt ihr zudem die restliche Akkulaufzeit und die eingestellten Modi ablesen. Bei diesem Modell gibt es eine App-Anbindung, einsehen könnt ihr Daten in Echtzeit oder auch Berichte, zudem weist die App darauf hin, wenn der Wassertank voll ist. Die Nutzung der App ist optional, über Sprachansagen vom Sauger selbst wird man auch auf die relevanten Dinge aufmerksam gemacht.

Der Tineco Floor One S3 kostet nur noch 289 Euro statt 399 Euro.