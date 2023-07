Prime-Kracher für 189,99 statt 699,99 Euro: 55 Zoll 4K Fire TV (vorbei)

Update: Wie erwartet, war das Angebot noch wenigen Sekunden vergriffen.

Solltet ihr noch auf der Suche nach einem neuen Fernseher sein, dann ist jetzt der richtige Moment gekommen. Amazon haut einen echten Prime-Kracher raus. Ab 7:30 Uhr gibt es den Amazon Fire TV Serie 4 Fernseher mit 55 Zoll Display für sagenhafte 189,99 Euro (Amazon-Link). Der reguläre Preis liegt bei 699,99 Euro.

Klar ist schon jetzt: Wenn ihr den Fernseher kaufen wollt, müsst ihr pünktlich und schnell sein. In den USA gab es im vergangenen Jahr ein vergleichbares Angebot, das in weniger als einer halben Minute ausverkauft war. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Fernseher ähnlich schnell vergriffen ist.

Ausgestattet mit Fire TV, HomeKit und AirPlay

Im Mittelpunkt des Fernsehers, der mit einem Triple-Tuner ausgestattet ist, steht natürlich die Fire TV Oberfläche mit allen ihren Apps. Hier ist nahezu jeder Streaming-Anbieter mit einer App vertreten, so dass ihr den Content eurer Wahl genießen könnt.

Aber auch an uns Apple-User hat man gedacht. Der Fire TV Serie 4 ist mit HomeKit und AirPlay ausgestattet. Ihr könnt den Fernseher also nicht nur per Automation oder Siri ein- und ausschalten, sondern auch Bildschirminhalte von eurem iPhone, iPad oder Mac drahtlos auf den Fernseher spiegeln.

Außerdem bietet der Fernseher Unterstützung für 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Es gibt vier HDMI-Anschlüsse und ausgeliefert wird er mit der Alexa-Sprachfernbedienung.