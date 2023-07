Apple schaltet jetzt kompaktere Werbung im App Store

Solltet ihr öfter selbst im App Store stöbern, dürfte euch die großflächige Werbung in der Heute-Ansicht bereits aufgefallen sein. Damit ist jetzt Schluss, wie Apple bereits am 21. Juni angekündigt hat. Ab sofort wird ein neues, kompaktes Format ausgespielt.

Es dreht sich um die zweite Kachel in der Heute-Ansicht. Diese war bisher das Design dieser App Store Ansicht angepasst, was allerdings auch zur Folge hatte, dass man beim Öffnen der App nur einen Teil der Anzeige sehen konnte. Genau das ändert sich nun mit der neue kompakten Werbung, bei der nur noch das App-Icon, der Name der App und der Ansatz einer kleinen Beschreibung angezeigt wird.

Da die Anzeigen keine eigene Grafik mehr haben werden, wird der Genehmigungsprozess laut Apple schneller und einfacher sein. Durch das kompakte Format sind die Anzeigen außerdem besser von den nicht gesponserten Inhalten der Registerkarte „Heute“ zu unterscheiden – eine Änderung, die sowohl von den Werbetreibenden als auch von den Nutzern und Nutzerinnen gut angenommen werden dürfte.