Porsche bietet eigene CarPlay-App mit Auto-Funktionen

Es ist mittlerweile schon mehr als 12 Jahre her, seit ich zum letzten Mal einen Porsche gefahren bin. Damals habe ich noch für eine Motorsport-Agentur gearbeitet und bin von Porsche zu einer Pressereise nach Long Beach eingeladen worden. Ein tolles Erlebnis, das ich nie vergessen werden – und falls Oliver das hier liest, noch einmal ein großes Dankeschön.

An das Thema CarPlay war damals noch nicht zu denken. Mittlerweile ist dieses Feature aus der Auto-Welt nicht mehr wegzudenken und soll in den kommenden Jahren, so zumindest der Plan von Apple, noch weiter ausgebaut werden. Porsche geht jetzt schon mit einem guten Beispiel voran und bietet mit dem Update der My Porsche App neue Funktionen für CarPlay.

Auto-Funktionen direkt in der CarPlay-Ansicht steuern

Genauer gesagt liefert Porsche eine eigene CarPlay-App. Durch diese Lösung muss man die CarPlay-Ansicht nicht mehr verlassen, um beispielsweise einen neuen Radiosender auszusuchen, die Klimatisierung anzupassen oder die Ambiente-Beleuchtung einzustellen. Außerdem gibt es Quick Actions für den schnellen Zugriff auf Voreinstellungen wie „Relax“, „Aufwärmen“ oder „Erfrischen“ sowie eine Steuerung von verschiedenen Fahrzeugfunktionen per Siri. Über die My Porsche App scheinen sich die einzelnen Kacheln auch frei anordnen zu lassen.

Am Ende sagen Bilder mehr als Tausend Worte, daher gibt es hier noch zwei weitere Screenshots aus einer Porsche-Pressemitteilung. Dabei ist Porsche übrigens genau so detailverliebt wie Apple, achtet mal auf die Uhrzeit:

Ich kann nur hoffen, dass diesem Vorbild weitere Hersteller folgen werden. Die Erweiterung der Porsche-App um CarPlay-Funktionen ist ein echter Mehrwert.