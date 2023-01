Das alles kann die nächste CarPlay-Generation von Apple

Ich hatte das Glück, in den vergangenen Wochen einen Tesla fahren zu können. In dieser Zeit konnte ich mehrere Dinge festhalten: Ein so teures Auto brauche ich einfach nicht und die „moderne“ Benutzeroberfläche meines aktuellen Skoda Octavia fühlt sich an wie aus der Steinzeit. Was die Software angeht, ist Tesla der Konkurrenz meilenweit voraus. Den klassischen Autobauern dürfte die Idee von Apple deswegen wohl recht gut gefallen.

Bereits im vergangenen Sommer hat Apple die nächste Generation von CarPlay vorgestellt. Damit ist eine noch tiefere Integration ins Auto möglich, Apple übernimmt quasi die komplette Benutzeroberfläche. Ab Ende des Jahres sollen die ersten Modelle vorgestellt werden, die das neue CarPlay unterstützen. Was genau euch erwartet, wollen wir in diesem Artikel zusammenfassen.

Unterstützung für mehrere Bildschirme

Bisher ist CarPlay auf dem zentralen Bildschirm der Autos zuhause, lediglich Navigationsangaben aus der Karten-App können auch auf dem Tacho-Bildschirm angezeigt werden. Das neue CarPlay kann auf allen Bildschirmen im Auto dargestellt werden, sogar Anpassungen an spezielle Bildschirm-Formate sind möglich.

Steuerung der Klimaanlage

Eine der wichtigsten Funktionen im Auto ist die Steuerung der Klimaanlage. Früher wurde alles über Knöpfe und Drehregler eingestellt, bald können wir darauf per CarPlay zugreifen. Naheliegend ist dann auch eine Steuerung via Siri.

Widgets mit zahlreichen Informationen

Auch Widgets werden ein Teil von CarPlay. Egal ob anstehende Termine, aktuelle Daten zur Fahrt, das Wetter oder das heimische Garagentor – alles wird sich in CarPlay wieder finden.

Instrumenten-Anzeige durch CarPlay

Das neue CarPlay wird auf alle wichtigen Fahrzeugdaten zugreifen können und damit auch Informationen wie Geschwindigkeit oder Drehzahl anzeigen. Im Instrumenten-Display sind daher komplette CarPlay-Anzeigen möglich, bei denen man sogar aus verschiedenen Designs wird wählen können.

Das klassische Radio

Neben Streaming-Apps wie Apple Music oder Spotify fehlt bislang das klassische FM-Radio, das im Auto natürlich ein Muss ist. Apple wird auch das in die Benutzeroberfläche von CarPlay integrieren.

Fotos: Apple