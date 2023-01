Januar 2023: Die besten Apps und Spiele des Monats

Mit Facades, einer neuen App des Entwicklers Michael Steeber, könnt ihr alle der seit 2001 eröffneten Apple Stores einfach entdecken. Neben einer einfachen Liste aller 522 Apple Stores mit integrierter Suche gibt es auch verschiedene Listen. Das Highlight ist aber sicherlich die Option, die von euch besuchten Stores zu markieren und so darüber Buch zu führen, in welchen Städten ihr schon einen Apple Store besucht habt.

Zu Beginn eines jeden Jahres stellt der ADAC den Camping- und Stellplatzführer in einer neuen und aktualisierten Version vor. Bis zum 31. Januar 2022 könnt ihr die App für nur 5,99 Euro kaufen, danach steigt der Preis auf 9,99 Euro. Die Applikation listet über 22.000 Campingplätze und Stellplätze in Deutschland und Europa. Diese wurden vom ADAC vor Ort besichtig, beschrieben und bewertet. Neben den Bewertungen des ADAC kommen Bewertungen von Mitgliedern hinzu, die den Platz direkt in der App bewerten und so die persönlichen Eindrücke sofort mit anderen Nutzern teilen können.

Perfect Grind kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen und angespielt werden. Wenn man nach dem wirklich sehr ausführlichen interaktiven Tutorial mit dem Karriere-Modus fortfahren möchte, dann muss die Vollversion per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Der Preis von 3,49 Euro ist dabei absolut fair. Neben der witzigen Comic-Grafik ist vor allem die Steuerung das Highlight von Perfect Grind. Gespielt werden kann mit einem einzigen Finger, den man über den Bildschirm bewegt oder kurz anhebt. Mit einfachen Gesten kann man lenken, springen, grinden und andere Tricks vollführen.

Boxville kann am ehesten als eine Mischung aus Abenteuer, Point-and-Click und Puzzle beschrieben werden und enthält auch einige animierte Sequenzen. Laut Angaben von Ohhio eignet sich Boxville hervorragend, um es allein zu spielen und in die Atmosphäre des Spiels einzutauchen, und dabei die grauen Zellen mit den herausfordernden Logik-Puzzles und -Rätseln zu aktivieren. Beim ersten Anspielen von Boxville fühlte zumindest ich mich gleich an den App Store-Klassiker Machinarium von Amanita Design erinnert, das grafisch sehr ähnlich angelegt ist.

Klassische Puzzle-Spiele, bei denen man sich um das Zusammensetzen von einzelnen Puzzle-Teilen kümmern muss, waren bisher allerhöchstens „ganz nett“ umgesetzt und haben das Puzzle-Erlebnis auf dem heimischen Esstisch kaum ersetzen können. Ich möchte euch Illustriert vorstellen. Natürlich muss man auch in Illustriert Puzzle-Teile an der richtigen Stelle einsetzen, um das Motiv zu vervollständigen. In dem Spiel kann man aber zwischen zwei Perspektiven wechseln und den Fokus so auf die Grafik und den Rand des Puzzles oder auf eine kleine Geschichte in der Mitte legen. Und so wechselt man immer wieder hin und her, bis man das komplette Puzzle fertiggestellt hat.

Es muss nicht immer beeindruckende 3D-Grafik sein. Dass man auch anders jede Menge Spielspaß liefern kann, das beweist die Neuerscheinung Timberman – The Big Adventure für iPhone und iPad. Mit einem ziemlich kräftigen Holzfäller bestreitet man mehrere Dutzend Level in drei verschiedenen Welten, muss durch die Gegend hüpfen und Gegner per Faustschlag oder Axt niederstrecken. Zudem gilt es in jedem Level fünf Buchstaben und jede Menge Punkte einzusammeln.

Ivory wurde von keinen geringeren als dem Zwei-Mann-Entwicklerstudio Tapbots aus den USA entwickelt. Die beiden Entwickler Paul und Mark haben in der Vergangenheit bereits den sehr beliebten Twitter-Client Tweetbot ins Leben gerufen, der auch bei mir in den vergangenen Jahren sehr zufriedenstellend zum Einsatz gekommen ist. Mit der Twitter-Sperre für Drittanbieter-Apps stand allerdings auch Tapbots mit Tweetbot vor dem Nichts, und konzentriert sich mit Ivory nun auf den neuen Client für Mastodon.

Squiggle Drop ist eine Mischung aus Rätsel, Puzzle, Physik und Zeichnen. Was zunächst einmal kompliziert klingt, ist wirklich schnell erklärt. In jedem Level wird euch eine Aufgabe gestellt, die ihr mit einer einfachen Zeichnung erfüllen müsst. Die Zeichnung wird einfach mit dem Finger ein einem vorgegebenen Bereich von euch auf das Display gemalt. Sobald ihr den Finger anhebt, fällt das von euch gemalte Objekte nach unten ins Level und erfüllt im besten Fall die gestellte Aufgabe.