Boxville: Neues Abenteuer-Puzzle erinnert grafisch an Machinarium

Wir sind immer wieder höchst erfreut, wenn sich Entwicklerteams im App Store bewusst für ein Premium-Game entscheiden und ihr Spiel zu einem festen Kaufpreis anbieten. Dies ist auch der Fall mit dem neu erschienenen Titel Boxville (App Store-Link), das zum Preis von 5,99 Euro für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereitsteht. Das 1,4 GB große Spiel setzt auf nonverbale Inhalte und kann ab iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer installiert werden.

Für die Entwicklung von Boxville zeigt sich das Studio Ohhio verantwortlich, das aus der Ukraine stammt und das eigene Künstlerteam alle Grafiken, inklusive Charaktere und Hintergründe, des Spiels in Handarbeit zeichnen ließ. Bisher ist Boxville für Steam, GOG, itch.io und iOS/iPadOS erschienen, und soll in naher Zukunft auch für die PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Android erscheinen. Auch mit einem Preis wurde Boxville bereits ausgezeichnet: Bei der DevGAMM gewann der Titel den Preis für das beste mobile Spiel 2022.

„Boxville ist eine Stadt der Kisten voller alter Dosen. Sie leben ein ruhiges und glückliches Leben mit ihren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten. Doch eines Tages stören unerklärliche Erdbeben ihre Idylle. Blue Can (unser Held) hat deswegen seinen besten Freund verloren. Er begann seine Suche, aber es ist nicht so einfach, sich nach Erdbeben durch die Stadt zu bewegen. Er muss einen Weg finden, um voranzukommen, den Freund nach Hause zurückzubringen und den wahren Grund für diese Erdbeben herauszufinden. Unterwegs warten viele Abenteuer, neue Freunde – und nicht nur Freunde – auf ihn. Er muss neugierig, erfinderisch, vorsichtig sein und anderen helfen, um sein Ziel zu erreichen.“

Mit diesen Worten beschreibt das Entwicklerteam die Geschichte von Boxville. Das Spiel kann am ehesten als eine Mischung aus Abenteuer, Point-and-Click und Puzzle beschrieben werden und enthält auch einige animierte Sequenzen. Laut Angaben von Ohhio eignet sich Boxville hervorragend, um es allein zu spielen und in die Atmosphäre des Spiels einzutauchen, und dabei die grauen Zellen mit den herausfordernden Logik-Puzzles und -Rätseln zu aktivieren.

Beim ersten Anspielen von Boxville fühlte zumindest ich mich gleich an den App Store-Klassiker Machinarium (https://apps.apple.com/de/app/machinarium/id459189186) von Amanita Design erinnert, das grafisch sehr ähnlich angelegt ist. Auch in Boxville finden sich ungewöhnliche Umgebungen und skurrile Charaktere, knifflige Rätsel, ein Inventar für gesammelte und zu kombinierende Gegenstände und ansprechende Animationen. Wer sich demnach schon für die Machinarium-Reihe an Spielen begeistern konnte, findet mit Boxville ein ebenso anspruchsvolles, aber liebevoll gestaltetes Abenteuer-Puzzle, das seinen Premium-Preis definitiv wert ist. Weitere Eindrücke liefert euch abschließend der Trailer bei YouTube.