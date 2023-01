So könnte Apple den AirPort wieder aufleben lassen

Erinnert ihr euch noch an den AirPort? Es ist mittlerweile schon einige Jahre her, seit Apple keine eigenen Router mehr verkauft. Angefangen hat alles 2007 mit dem AirPort Extreme. Es folgenden unter anderem AirPort Express und AirPort Time Capsule mit einer integrierten Backup-Lösung. Seit 2018 verkauft Apple keine eigenen Router mehr – doch gefühlt hat dieses Marktsegment erst seitdem so richtig Fahrt aufgenommen.

Ist es für Apple also an der Zeit, wieder einen eigenen Router ins Portfolio aufzunehmen und der Mesh-Konkurrenz wie Eero oder Orbi das Fürchten zu lehren? Der Designer Parker Ortolani hat jedenfalls schon ein passendes Konzept entwickelt. Aber sehr selbst:

Parker Ortolani sieht den neuen AirPort als Zentrale für das eigene Smart Home. Ausgestattet mit WiFi 6E, Siri, HomeKit und Matter sowie einem integrierten VPN-Dienst – alles möglich gemacht durch einen A15 Chip von Apple selbst. Zusammen mit einem oder mehreren möglichen HomePod mini der zweiten Generation könnte der neue AirPort das WLAN-Signal im ganzen Haus verteilen.

Wenn man sich die Bilder und Ideen von Parker Ortolani anschaut, dann kann man sich schon ein wenig in das fiktive Apple-Produkt verlieben, oder was meint ihr? Und je länger ich mir dieses Konzept ansehe, für umso realistischer halte ich es…