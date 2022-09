Prime Video: Heute Bayern gegen Barcelona & Ankündigung für exklusive WM-Doku

Auch in dieser Saison hat sich Amazon Prime Video Rechte an der Champions League gesichert und überträgt am Dienstagabend ein Top-Spiel exklusiv. Und heute steht die nächste Partie auf den Programm, der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona. Die Übertragung und Vorberichterstattung startet um 20 Uhr, Anpfiff erfolgt dann um 21 Uhr. Wer möchte, kann Prime Video als Neukunde oder Kundin 30 Tage kostenlos testen.

Prime Video fährt mit DFB-Team zur WM

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet in diesem Winter in Katar statt und Prime Video hat eine exklusive Amazon Original Dokumentation über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer angekündigt. In sechs Episoden sind Prime-Mitglieder sowohl bei den Vorbereitungen zur FIFA Fußball-WM als auch bei den Spielen in Katar mit dabei. Die Doku-Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stereo Films produziert und startet im Frühjahr 2023 exklusiv bei Prime Video.

Die sechsteilige Doku-Serie folgt dem DFB-Team auf der fünfjährigen Reise vom Tiefpunkt nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM 2018 und dem Aus im Achtelfinale der EM 2020 mit dem Ziel, zurück an die Weltspitze zu gelangen. Zuschauer und Zuschauerinnen sehen, was vor und hinter den Kulissen geschieht: bei den Vorbereitungen unter der Leitung des neuen Bundestrainers Hansi Flick im Trainingslager, in der Nations League und bei Freundschaftsspielen. Sie begleiten das Team zur WM in Katar. Dabei erleben sie, wie sich die Nationalmannschaft auf die besondere Situation im umstrittenen Austragungsland vorbereitet und wie sie die sportlichen Herausforderungen bei ihrem ambitionierten Ziel, das Turnier für Deutschland zu gewinnen, angeht.

Die Doku-Serie ist die neueste Produktion in der Reihe an exklusiv bei Prime Video verfügbaren Sportdokumentationen wie FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, Inside Borussia Dortmund, All Or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Manchester City, Take Us Home: Leeds United, Six Dreams, Alonso, Steven Gerrard’s Make Us Dream, El Corazón de Sergio Ramos und SCHW31NS7EIGER Memories – Von Anfang bis Legende.