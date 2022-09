Aqara Home 3.0: Smart Home-App jetzt mit neuem Design

Aqara bietet zahlreiche Sensoren, Kontakte, Kameras und mehr an. Diese können bequem in HomeKit integriert werden und sind insgesamt zuverlässig und nicht zu teuer. Verwalten könnt ihr die Smart Home-Komponenten nicht nur in der Home-App, sondern auch in der Aqara Home-App (App Store-Link). Diese wurde per Update auf Version 3.0 aktualisiert und bringt ein komplett neues Design mit.

Das neue Design wirkt modern und aufgeräumt. Fortan könnt ihr eure Startseite individualisieren und neben Geräten und Szenen auch das Wetter hinzufügen. Gut: Ihr könnt mehrere sogenannter Home Boards erstellen und schnell zwischen diesen wechseln. Über die untere Navigationsleiste könnt ihr alle Bereiche der App erreichen, die ebenfalls überarbeitet wurden.

Die Aqara Home-App liegt im App Store zur Aktualisierung bereit, ist 357,2 MB groß und steht auch auf dem iPad zur Verfügung. Hier macht sich die neue Startseite mit anpassbaren Kacheln besonders gut.