Prizmo Go: Texterfassungs-App erscheint in Version 4 mit verbessertem OCR

Die Entwickler von Creaceed stellen mit Prizmo Go (App Store-Link) bereits seit einiger Zeit eine umfassende Texterfassungs-App für iOS im deutschen App Store zur Verfügung, die sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und mit zusätzlichen In-App-Käufen oder Abos funktional erweitern lässt. Die Anwendung ist etwa 31 MB groß und kann ab iOS 14.0 installiert werden, auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Mit Prizmo Go kann man in Sekundenschnelle gedruckte Texte mit Hilfe der Geräte-Kamera erfassen und diese dann von der App analysieren und erfassen lassen. Im Anschluss an die Texterkennung lässt sich der Inhalt auf vielfältige Art und Weise bearbeiten oder auch an andere Apps weiterleiten, auch das Vorlesen des extrahierten Textes ist mit Prizmo Go möglich.

Das Entwicklerteam von Creaceed hat nun Version 4.0 von Prizmo Go veröffentlicht, mit der einige Neuerungen Einzug halten. Prizmo Go 4 wird von Creaceed als „umfangreiches Upgrade“, beschrieben, das viele Verbesserungen der Texterkennungsfunktionen mit sich bringt. Darunter ist eine extrem genaue Handschrifterkennung in neun Sprachen, einschließlich Englisch, Deutsch und Französisch, sowie eine erhöhte Genauigkeit und ein besseres Verständnis des Layouts für „gedruckten“ Text in 139 Sprachen. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, die Einschränkungen der integrierten Live-Text-Funktion des iPhones in Bezug auf Genauigkeit, Handschrifterkennung und Sprachunterstützung (139 gegenüber 8) zu überwinden.

Neues Widget für den Sperrbildschirm unter iOS 16

Prizmo Go 4 bietet außerdem eine Reihe neuer Funktionen und Optimierungen für iOS 16. Ein neues Widget für den Sperrbildschirm ermöglicht die schnelle Texterfassung auf einem gesperrten iPhone. Erfasste Daten wie Telefonnummern, Adressen und URLs können nun direkt aus dem Bild über neue spezifische Symbole ausgelöst werden. Die KI-basierte Textübersetzung von Prizmo Go bietet nun eine Genauigkeit auf menschlichem Niveau.

Prizmo Go 4.0 kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden und ist in 15 Sprachen lokalisiert. Die Texterkennung kann ausprobiert werden, aber der Zugriff auf das Ergebnis ist begrenzt.Der Textzugriff (Kopieren/Einfügen, Interaktionen) für OCR auf dem Gerät kann durch den Kauf des Essential Packs für 14,99 Euro als einmaliger Kauf freigeschaltet werden. Zusätzlich zu diesem Paket werden jetzt 2 Abonnementpläne angeboten: Ein sogenannter Standard Plan für 0,99 Euro pro Monat, der Zugang zur Cloud OCR bietet (mit einem Kontingent von bis zu 50 Scans/Tag), sowie der Pro Plan für 1,99 Euro/Monat mit Zugriff auf die Cloud OCR (ohne Kontingent) und KI-basierte Übersetzung. Bestandskunden behalten ihre bisherigen Kaufbedingungen und Vorteile.