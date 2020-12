ProCamera: Neue Version der Kamera-App unterstützt Apple ProRAW

Die beliebte Drittanbieter-Kamera ProCamera (App Store-Link) von Cocologics war schon häufiger Bestandteil unserer Berichterstattung und wird regelmäßig mit frischen Updates versorgt. Mit einem Basispreis von 9,99 Euro ist die Anwendung für das iPhone und die Apple Watch sicher kein Schnäppchen, bietet aber deutlich mehr Möglichkeiten im Bereich der Fotografie als Apples Standard-Kamera-App.

Die Installation von ProCamera ist ab iOS 13.1 bzw. watchOS 4.3 oder neuer möglich, zudem wird mindestens 109 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Eine deutsche Lokalisierung ist schon seit längerem vorhanden, weitere Features lassen sich optional per In-App-Kauf erwerben, darunter einen HDR- oder einen LowLight-Nachtkamera-Modus.

Spannende Hintergrundinfos im Entwickler-Blog von Cocologics

Nun haben die Entwickler ein frisches Update für ihre Kamera-App im deutschen App Store veröffentlicht. Ab sofort liegt ProCamera in Version 14.2 im App Store vor und bringt einige praktische Neuerungen für Fotografie-Fans mit sich. Im Fokus steht bei dieser Aktualisierung das neue Apple ProRAW-Bildformat, das auf dem iPhone 12 Pro (Max) zum Einsatz kommen kann und in der neuesten Version nun auch von ProCamera unterstützt wird. Dazu muss auf dem iPhone allerdings das neue iOS 14.3 installiert sein. „Das neuentwickelte lineare DNG-Dateiformat speichert mehr Bildinformationen und erhöht den Dynamikumfang, was besonders bei der Bildbearbeitung deutliche Vorteile bietet“, so die Entwickler dazu im Changelog.

Schon mit der Vorgängerversion 14.1 haben die Entwickler Features wie Dolby Vision 10-Bit-HDR-Video, eine haptische Rückmeldung beim Auslösen, eine Unterstützung für externe Mikrofone und eine iPhone 12-Optimierung umgesetzt. Im Entwickler-Blog von Cocologics gibt es zudem weitere interessante Informationen zu Apple ProRAW, inklusive einiger Vergleichsbilder mit dem Standard-RAW-Format. Das Update auf Version 14.2 von ProCamera ist ab sofort für alle User der App kostenlos im App Store downloadbar.