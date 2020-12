Eve Systems: HomeKit-Zubehör heute günstiger als am Black Friday

Heute gibt es in den Last-Minute-Angeboten von Amazon mal wieder eine Ladung Produkte von Eve Systems. Der HomeKit-Hersteller aus München liefert insgesamt sieben Deals, von denen zwei meiner Meinung nach besonders interessant sind. Den Eve Energy Zwischenstecker und das Eve Thermo Heizkörper-Thermostat gibt es nämlich günstiger als am Black Friday. Und das nicht in irgendwelchen Bundles, sondern als einzelne Produkte.

Los geht es mit Eve Energy. Der smarte Zwischenstecker dürfte vor allem in den kommenden zwei Wochen besonders oft zum Einsatz kommen, immerhin sind damit Sprachbefehle wie „Hey Siri, schalte den Weihnachtsbaum an“ möglich – zumindest wenn ihr die Lichterkette an eurem Baum mit dem Stecker verbindet. Die Eve Energy kostet regulär knapp 40 Euro, heute könnt ihr für 27,68 Euro zuschlagen. Der Vorteil gegenüber etwas günstigeren Lösungen: Ihr bekommt deutsche Markenqualität, die vom TÜV geprüft wurde.

1.742 Bewertungen Eve Energy - Smarte schaltbare Steckdose (deutsche... Leuchten und Geräte per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder Taste ein- und ausschalten

Zeitpläne zur einfachen Automation von Geräten - unabhängig von iPhone und Internet

Ebenfalls deutlich günstiger gibt es das Heizkörper-Thermostat Eve Thermo. Zuletzt war das nur in Bundles für 40 Euro oder weniger erhältlich, heute erhaltet ihr ein einzelnes Thermostat für nur 40,14 Euro. Wenn man bedenkt, dass ursprünglich einmal knapp 70 Euro abgerufen wurden, ein echt guter Kurs. Eve Thermo passt an fast alle Heizkörper und funktioniert ganz ohne Bridge – ihr könnt theoretisch schon mit einem einzelnen Thermostat loslegen.

406 Bewertungen Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat mit... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen – unabhängig von iPhone und Internet

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Neben diesen zwei Produkten verkauft Eve Systems heute auf Amazon in den Tagesangeboten fünf weitere HomeKit-Gagdets zum kleinen Preis. Hier ein kleiner Überblick über die aktuellen Angebote: