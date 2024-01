Prompt 3: Terminal-App von Panic jetzt in Version 3.0 auch für macOS

Schon seit einigen Jahren existiert die SSH-Terminal-App Prompt für iOS und iPadOS im App Store. Nun hat das Entwicklerteam von Panic Version 3.0 im App Store veröffentlicht und damit auch gleichzeitig eine langersehnte Mac-Version auf den Markt geworfen. Die neue Universal-App Prompt 3 (App Store-Link) für iPhones, iPads und den Mac steht nun ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit.

„Prompt ist das Terminal, das Sie überallhin begleitet, egal ob Sie unterwegs sind oder am Schreibtisch sitzen. Mit Panic Sync sind Ihre Server auf Ihrem iPhone, iPad und Mac verfügbar. Mit der Unterstützung von Mosh und Eternal Terminal bleiben Sie selbst in den instabilsten Netzwerken in Verbindung. Und mit lokalen Terminals und Fernverbindungen auf dem Mac ist Prompt die SSH-App, die alles kann.“