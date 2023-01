Qi2: MagSafe Ladetechnik wird zum Standard

Das für Qi verantwortliche Wireless Power Consortium (WPC) hat angekündigt, dass die nächste Generation der Qi-Ladetechnolgie künftig auf die magnetische Ladefunktion MagSafe setzen wird. Qi2 beinhaltet ein Magnetic Power Profile, was bedeutet, dass Geräte, die Qi2 in Zukunft verwenden, dieselbe magnetische MagSafe-Technologie nutzen werden, die in MagSafe-Geräten für das iPhone 12 und neuer verfügbar ist.

Qi2 soll dafür sorgen, dass Geräte wie Smartphones perfekt ausgerichtet werden, um so effizierter arbeiten und die Geräte sicher aufladen können. Der Qi2-Standard wird noch in diesem Jahr eingeführt und wird den aktuellen Qi-Standard ersetzen. Qi2-Smartphones und -Ladegeräte werden voraussichtlich ab Sommer 2023 erhältlich sein.

Gleichzeitig können wir uns auf neues Zubehör einstellen. Wenn die Technik zum Standard wird, werden noch mehr Hersteller auf den Zug aufspringen und so eine größere Auswahl an Zubehör anbieten.