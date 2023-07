Qingping Motion & Light Sensor: Neuer Sensor mit HomeKit, Thread und Bluetooth

Wer sein eigenes Zuhause weiter automatisieren möchte, findet im Handel allerhand technische Gerätschaften wie smarte Glühbirnen, Steckdosen und Sensoren. Im letzteren Bereich ist nun eine Neuerscheinung zu verzeichnen, der Qingping Motion & Light Sensor, der ab sofort zum Preis von 24,99 Euro bei Amazon zu haben ist.

Der in weißer Farbe gehaltene Qingping Motion & Light Sensor versteht sich im eigenen Smart Home gleich mit mehreren Protokollen. So wird neben Apples HomeKit auch Thread und Bluetooth unterstützt. Das sind die weiteren Details zur Neuerscheinung:

Erkennt empfindlich vorbeigehende Personen: Mit einem integrierten PIR erkennt das Produkt menschliche Bewegungen genau. Sie können in Apple Home eine Automatisierung einrichten, um die Sicherheit Ihres Zuhauses zu verbessern und Energie zu sparen, zum Beispiel das Senden einer Push-Benachrichtigung, wenn ein unerwarteter Eintritt erkannt wird, oder das Ausschalten des Lichts, wenn keine Bewegung erkannt wurde.

Misst Licht hervorragend und ermöglicht eine flexible Einrichtung der Automatisierung: Mit einem hochpräzisen Lichtsensor von Texas Instruments und einer integrierten Fresnel-Linse mit mehreren Abschnitten ist der Sensor kompakt und dennoch empfindlich. Der Messbereich der Beleuchtungsstärke beträgt 0 ~ 83.000 Lux. Sie können in Apple Home Automatisierungsregeln basierend auf bestimmten Beleuchtungsstärkewerten einrichten.

Unterstützt Thread und Bluetooth: Thread kann Ihr Smart Home reaktionsfähiger und robuster machen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig halten. Um die Thread-Verbindung nutzen zu können, müssen Sie einen Thread-fähigen Home-Hub wie HomePod (2. Generation), HomePod mini, Apple TV 4K (2. Generation oder 3. Generation mit Ethernet-Anschluss) oder einen unterstützten Drittanbieter-Hub einrichten.

Flexibler Ausrichtungswinkel, einfach einzurichten: Sie können den Ausrichtungswinkel des Produkts einfach anpassen, indem Sie es auf der an der Wand montierten Magnetbasis drehen. Der Erfassungsabstand beträgt 7 Meter und der Erfassungswinkel ist von 15° (7 m) bis 120° (innerhalb von 2 m) einstellbar. Die Montage ist mit den mitgelieferten Aufklebern sehr einfach.

Lange Standby-Zeit: Die mitgelieferten zwei Knopfzellen können bis zu 2 Jahre lang arbeiten. (Bei Raumtemperatur, unter der Voraussetzung, dass 120 Bewegungen pro Tag erkannt werden.)

Für die Nutzung des Qingbing Motion & Light Sensors sind zwei 2 CR2450-Knopfzellen erforderlich, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Sensor kann auf drei Arten montiert werden: An der Wand bzw. Decke eines Raumes, auf dem Schreibtisch oder auch an Eisenoberflächen befestigt. Die Neuerscheinung kann bei Amazon inklusive einer Prime-Versandoption mit Lieferung am nächsten Werktag bestellt werden.