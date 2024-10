Rain Viewer: Wetter-App integriert KI für Vorhersagen und Zusammenfassungen

Wer unseren Blog regelmäßig verfolgt, wird sicherlich schon den ein oder anderen Artikel über die Wetter- und Regenradar-App Rain Viewer (App Store-Link) entdeckt haben. Die Anwendung konzentriert sich vornehmlich auf Niederschlagsinfos und -karten für die ganze Welt, bietet darüber hinaus aber auch stündliche und tägliche Wettervorhersagen sowie Infos zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Luftqualität, Unwetterwarnungen und mehr.

Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 18 hat Rain Viewer bereits ein großes Update auf Version 5.5 spendiert bekommen. Aber das Entwicklerteam wird nicht müde und hat nun, rund zwei Wochen später, bereits die nächste Aktualisierung für die hauseigene Wetter-App im deutschen App Store veröffentlicht. Das Update steht ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz.

Rain Viewer in Version 5.6 integriert nun erstmals einen KI-basierten Assistenten: Nutzer und Nutzerinnen der App werden sofort KI-Wetterempfehlungen und Ratschläge zu wetterbezogenen Vorsichtsmaßnahmen eines eingebundenen Ortes sehen, wenn sie die Anwendung öffnen. Vom Entwicklerteam heißt es dazu auch in einer E-Mail an uns:

„Die App-Entwickler haben den KI-Assistenten integriert, um den Usern personalisierte Wetterinformationen bereitzustellen. Mithilfe der OpenAI-API verarbeitet Rain Viewer komplexe meteorologische Daten: Dies ermöglicht die Erstellung benutzerfreundlicher Wetterempfehlungen.“

Das KI-Wetterwidget findet sich direkt an oberster Stelle einer jeden Ortsansicht und fasst in Textform aktuelle Informationen zum Standort sowie mögliche Gefahren kurz und bündig zusammen. Dabei macht die KI auch nicht vor poetischen und flapsigen Umschreibungen halt. Für meine Stadt kreierte das KI-Widget für den heutigen Tag diese Infos:

„Heute gibt’s keinen Platz für einen Regenschirm, denn Regen? Fehlanzeige! Die Temperaturen schwanken zwischen 11°C und 6°C, und der Wind tänzelt sanft mit 5-10 m/s. Ein perfekter Tag für einen Spaziergang, solange die Sonne gnädig bleibt!“

Wer auf die KI-basierten Vorhersagen und Zusammenfassungen verzichten kann oder will, findet in den Einstellungen der App die Möglichkeit, das KI-Widget deaktivieren zu können. Das Update auf Version 5.6 von RainViewer steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung.

Rain Viewer ist nach wie vor in einer kostenlosen und kostenpflichtigen Version erhältlich. In letzterer sind Funktionen wie eine Unwetterverfolgung in Echtzeit, Unwetterwarnungen und die Bewegungsrichtung eines Sturms, ebenso wie 48-Stunden- und 14-Tage-Wettervorhersagen integriert. Das Premium-Abo kostet monatlich 4,99 Euro oder 18,99 Euro/Jahr. Die 178 MB große Anwendung ist in deutscher Sprache sowie ab iOS/iPadOS 15 bzw. watchOS 10.0 oder neuer nutzbar.