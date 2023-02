Reduziert: 15 Monate Microsoft 365 Single, WISO Steuer 2023 & Aqara Sensoren

Während fast immer Microsoft 365 Family im Angebot ist, gibt es jetzt die Single-Edition günstiger. Im Angebot sind 15 Monate Office auf allen Plattformen, zudem gibt es noch ein Jahresabo für McAfee Total Protection dazu. Denkt hier an eine Kündigung. Das Paket kostet aktuell nur 49,99 Euro statt zuvor 158 Euro. Pro Monat fallen also 3,33 Euro an.

Angebot Microsoft 365 Single 12+3 Monate Abonnement | 1 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets... Dieses Microsoft 365 Single Abonnement für 1 Person bietet 12 Monate + 3 Monate extra Laufzeit inkl. Microsoft Defender (Aktivierungscode per Email)

Insofern ihr eure Steuererklärung für 2022 noch machen müsst, könnt ihr euch vom bekannten Programm WISO Steuer anleiten lassen. Bei WISO gibt es nur noch eine App für alle Plattformen, also für Windows, Mac, iPad, Android und im Web. Derzeit zahlt ihr für den digitalen Download nur 24,99 Euro statt 44,99 Euro.

Angebot WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) Steuer Sparbuch, Mac, Start und Plus, für... Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2022 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen Formularen. Daten-Übernahme aus dem Vorjahr....

WISO Steuer 2023 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps rund um Ihre Steuererklärung....

Aqara Sensoren jetzt reduziert

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von Aqara ist 15 Prozent günstiger zu haben und kostet nur noch 16,14 Euro statt 18,99 Euro. Der kleine Sensor kann einfach montiert und aufgrund seiner kleinen Größe auch individuell platziert werden. Im Zusammenspiel mit dem smarten Heizkörperthermostat E1 könnt ihr eure Heizung steuern. Das Thermostat kostet jetzt 48,44 Euro statt 59,99 Euro. Beachtet: Zur Nutzung der Sensoren ist ein Aqara Zigbee 3.0 Hub zwingend vorausgesetzt.

Angebot Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Erfordert Aqara Hub, Zigbee, für... Hinweise: Ein Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Eine sichere 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkverbindung ist ebenfalls erforderlich. Der Aqara...

Fernüberwachung: Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, sendet der Aqara-Temperatur- und...