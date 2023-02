Qualcomm: Apples eigener 5G-Chip soll 2024 fertig sein

Laut Qualcomm-CEO Cristiano Amon soll Apples intern entwickeltes 5G-Modem im Jahr 2024 auf den Markt kommen und könnte erstmals in der iPhone 16-Generation zum Einsatz kommen. So berichtet der Qualcomm-Chef in einem Interview während der MWC 2023-Messe.

Apple hat in den letzten Jahren an einem eigenen Mobilfunkmodem gearbeitet und will damit offenbar die Abhängigkeit von anderen Unternehmen und externen Zulieferern weiter verringern. In der Regel setzt der Konzern aus Cupertino bei den Komponenten für eigene Geräte auf mehrere Zulieferer: Beim iPhone und iPad war es zuletzt das Snapdragon-Modem von Qualcomm, das eine Mobilfunkverbindung garantierte.

In der Vergangenheit gab es bei der Bereitstellung von Mobilfunkmodems für Apple einige Schwierigkeiten: Der Konzern hatte 5G-Modems von Intel beziehen wollen, allerdings konnte der Hersteller diese jedoch nicht rechtzeitig entwickeln. So war Apple gezwungen, den langjährigen Rechtsstreit mit Qualcomm beizulegen und einen mehrjährigen Lizenz- und Chipsatz-Liefervertrag zu unterzeichnen.

Und obwohl Qualcomm von diesem Schritt profitiert hat, ist man sich bewusst, dass Apple letztendlich zu einem eigenen Mobilfunkmodem wechseln wird. CEO Cristiano Amon geht davon aus, dass dies im Jahr 2024 geschehen wird, wie er in einem Interview mit Joanna Stern vom Wall Street Journal auf dem MWC 2023 verriet.

“ we expect that Apple will do their own modem in 2024 but if they need ours they know where to find us” says @cristianoamon #MWC2023 pic.twitter.com/XdPG7jhuDk

