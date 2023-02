Apple: Daran arbeitet die geheime Exploratory Design Group des Konzerns

Zu Beginn der letzten Woche sorgte ein Bericht von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman für Aufsehen, in dem ein detaillierter Einblick in die laufenden Arbeiten Apples zur Entwicklung einer nicht-invasiven Technologie zur Blutzuckermessung präsentiert wurde. Zuständig für diese Prozesse ist Apples Exploratory Design Group (XDG), deren Tätigkeiten bisher streng geheim gehalten wurden.

In der neuen Ausgabe seines Newsletters „Power On“ erklärt Mark Gurman nun, dass XDG „als Startup bei Apple“ arbeite. Das Team bestehe aus „ein paar hundert Personen“, vornehmlich aus „Ingenieuren und Akademikern“. Das Team soll laut Gurman in einem Gebäude namens Tantau 9 arbeiten, das sich direkt außerhalb des Rings im Apple Park befindet.

Die Organisation von XDG ist technisch gesehen innerhalb der Hardware Technologies Group von Apple unter der Leitung von Johny Srouji tätig. Das Tagesgeschäft wird laut Gurman von einem kleinen Ingenieurs- und Wissenschafts-Team geleitet. Zuvor war dafür der langjährige „Engineering Fellow“ Bill Athas zuständig, der jedoch Ende des letzten Jahres unerwartet verstarb. Mark Gurman berichtet weiter:

„Es überrascht nicht, dass XDG unglaublich geheimnisvoll und abgeschottet ist: Das Team agiert zwar als Startup, ist aber dennoch wie jede andere Apple-Abteilung aufgeteilt: Personen, die an einem Projekt innerhalb von XDG arbeiten, dürfen nicht mit anderen Mitgliedern von XDG, die anderen Projekten zugewiesen sind, über ihre Arbeit kommunizieren. Aber die Mitglieder des Teams sind nach Fähigkeiten und nicht nach einzelnen Projekten organisiert. Das bedeutet, dass ein Ingenieur an mehreren Initiativen arbeiten kann, die seinen Fähigkeiten entsprechen, und nicht an einem bestimmten Produkt.“

Der Bloomberg-Redakteur erklärt zudem, dass XDG sich „in erster Linie“ auf Apples nicht-invasive Blutzuckermessungstechnologie konzentriert, aber es gebe noch „mehrere andere Projekte“. In Gurmans Newsletter heißt es, dass XDG an einer Display-Technologie der nächsten Generation sowie an AR- und VR-Funktionen für Apples Headsets arbeitet, die „Menschen mit Augenkrankheiten helfen“ könnten.

Das XDG-Team arbeite auch an „stromsparenden Prozessortechnologien und Akkus der nächsten Generation für Smartphones“, was einer der ursprünglichen Gründe für die Gründung des Teams war. „Viele der von XDG entwickelten Chip- und Batterietechnologien werden bereits seit Jahren in iPhones, iPads und Macs eingesetzt“, so Gurman im „Power On“-Newsletter. Apples XDG-Gruppe verfüge über „enorme finanzielle Ressourcen und Spielraum, um unzählige Ideen zu erforschen.“ Es bleibt abzuwarten, was als Nächstes aus dem Team hervorgeht.