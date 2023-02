Mujjo Echelon: Neues Ledercase für die AirPods Pro ausprobiert

Erst kürzlich haben wir über das neu erschienene AirPods Pro-Case von Mujjo mit der Bezeichnung „Echelon“ berichtet. Seinerzeit war das in drei Lederfarben – Schwarz, Marineblau und Cognacbraun – erhältliche Ledercase ganz neu am Markt erschienen. Der Hersteller hat mir sehr schnell Testexemplare in den beiden Farben Blau und Braun zusenden können, so dass ich mir einen ersten Eindruck der Neuerscheinung verschaffen konnte.

Das Unternehmen Mujjo dürfte hier im Blog mittlerweile wohlbekannt sein: Schon unter der Leitung des früheren CEOs Remy Nagelmaeker konnte der niederländische Hersteller mit hochwertigen Accessoires aus Leder für iPhone, iPad, Mac und Co. punkten. Im vergangenen Jahr wurde Mujjo vom Londoner Unternehmen Troubadour Bags übernommen und hat das ZubehörPortfolio seitdem deutlich erweitert.

Mit dem neuen Echelon Case für die AirPods Pro der ersten und zweiten Generation gibt es nun erstmals auch ein Accessoire für Apples True Wireless-InEars. Das Ledercase ist kompatibel mit Wireless Charging und setzt auf pflanzlich gegerbtes Ecco-Leder, das für seine Umweltstandards ausgezeichnet wurde und im Verlauf der Zeit eine wunderschöne Patina entwickelt.

Echelon Case sitzt perfekt und wackelt nicht

Geliefert werden die Mujjo Echelon Cases in einer nachhaltigen Verpackung, die ohne jegliche Plastik-Elemente auskommt und nur auf Karton, Papier und ein Sisal-Bändchen zum Herausziehen bzw. Aufhängen der Verpackung setzt. Mujjo hat sich zudem Gedanken darüber gemacht, dass sich alle Funktionen der AirPods Pro weiterhin problemlos nutzen lassen: So gibt es Ausschnitte an der Unterseite und der Seite, um beispielsweise den Lightning-Port zum Aufladen und die Mikrofone bestmöglich verwenden zu können. Auch der Sync-Button auf der Rückseite des Cases ist weiterhin voll bedienbar, zudem sorgt ein punktgenauer Ausschnitt an der Vorderseite dafür, dass man den Ladezustand des Cases jederzeit im Blick hat.

Das Case selbst besteht aus einer inneren Form aus Hartkunststoff, um die für einen optimalen Schutz und Halt ein weiches Mikrofaser-Stoff gelegt ist. Die äußere Schicht besteht aus dem oben bereits erwähnten Ecco-Leder, das sich nach dem Auspacken wie ein kleiner Handschmeichler anfühlt und sehr qualitativ wirkt. Das Einsetzen der AirPods Pro geht einfach und schnell: Mit sanftem Druck wird das Ladecase in die beiden Schalen eingelegt, danach sitzt es perfekt und ohne Gefahr laufen zu müssen, dass etwas verrutscht oder sich etwas löst. Im Deckel des Cases befindet sich zudem noch ein optionaler Klebestreifen zur Befestigung am AirPods Pro-Case, den ich aber nicht benötigt habe.

Karabiner lässt sich leider nicht abnehmen

Um die AirPods Pro samt Echelon Case auch bequem unterwegs transportieren zu können und nicht in den Weiten des Gepäcks oder Rucksacks zu verlieren, hat Mujjo an der Seite eine kleine Öse samt schwarzem Karabiner angebracht. Und so praktisch ich dieses kleine Extra auch finde – ich hätte mir zumindest eine Möglichkeit gewünscht, den schwarzen Karabiner aus der Öse zu entfernen. Ich benötige die Befestigungsmöglichkeit im Alltag gar nicht und hätte mich über eine Option, das Case wahlweise etwas kompakter gestalten zu können, gefreut.

Was ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist das zusätzliche Gewicht und die Masse des Echelon Cases. Mit einer Dicke von rund 3 mm sorgt die Mujjo-Neuerscheinung für ein merklich dickeres AirPods Pro-Ladecase. Wer lediglich Kratzer auf der Oberfläche des Ladecases verhindern möchte, ist wohl mit einem dünnen Silikoncase besser beraten. Für mehr Schutz und ein stilvolleres Aussehen sorgt aber definitiv das Mujjo Echelon Case.

Das Mujjo Echolon Case für die AirPods Pro ist ab sofort im Webshop von Mujjo für jeweils 39 Euro in den drei Farben Schwarz, Monaco Blue (Marineblau) und Tan (Cognacbraun) erhältlich. Der Versand erfolgt per DHL Express aus England, so dass das Case binnen weniger Tage bei euch sein sollte.