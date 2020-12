Samsung Portable SSD T5: 1 TB schneller Speicherplatz zum Sparpreis

Habt ihr euch in den vergangenen Tagen Gedanken darüber gemacht, wie ihr euren Mac mit etwas mehr Speicher ausrüsten könnt? Gerade bei stationär genutzten Geräten, wie etwa dem Mac Mini, ist es dank der schnellen USB-C-Schnittstelle mittlerweile zum Kinderspiel geworden. Einfach eine flotte Festplatte mit SSD-Speicher anschließen und schon kann es losgehen.

Ein geeigneter Kandidat, der bei Amazon mit 4,8 Sternen im Schnitt bewertet wird, ist die Samsung Portable SSD T5. Und genau die bekommt ihr aktuell in der Konfiguration mit 1 TB Speicherplatz bei Saturn im Angebot. Dort zahlt ihr nur 106,25 Euro und werdet laut Angaben auf der Webseite sogar noch vor Weihnachten beliefert. Im Preisvergleich liegt der nächstbeste Anbieter bei 138,99 Euro.

Was ihr mit dem SSD-Speicher anstellt, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich habe bei meinem 2018er Mac Mini im Home Office die Foto-Bibliothek und die Final Cut Projekte auf die Festplatte ausgelagert. Selbst ein Time Maschine Backup ist aus meiner Sicht denkbar – das jedenfalls würde das spätere Zurückspielen deutlich schneller machen als bei einer Festplatte mit einem alten USB-Standard. Aber was ihr am Ende mit dem flotten Speicher anfangt, dürft ihr natürlich selbst entscheiden.