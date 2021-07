Satechi Aluminum Desktop Stand: Hochwertiger Ständer für iPhone, iPad und MacBook

Wenn es um einen Ständer für Apple-Geräte geht, dann wird man auf Marktplätzen wie Amazon und eBay schon für wenige Euro fündig. Falls ihr einen solchen Ständer regelmäßig nutzt, gibt es aber auch anspruchsvollere Alternativen, die zusätzliche Funktionen bieten. Der Satechi Aluminum Desktop Stand ist eine aktuelle Neuerscheinung auf diesem Gebiet und kostet 49,99 Euro.

Hauptsächlich ist der Ständer für das iPad gedacht, am Ende ist er aber universell einsetzbar. Ein iPhone oder selbst ein kleines MacBook mit maximal 13 Zoll kann auf der Halterung abgestellt und so in den perfekten Blickwinkel gerückt werden.

Kein Leichtgewicht, aber klappbar

Für einen sicheren Stand sorgt vor allem das Gewicht des Satechi Aluminum Desktop Stand, denn mit 737 Gramm ist diese Halterung sicherlich kein Leichtgewicht. Solltet ihr den Ständer dennoch mal mitnehmen wollen, lässt er sich dank der Gelenke platzsparend verstauen.

Diese Gelenke sind sicherlich das Highlight des Satechi Aluminum Desktop Stand. Die obere Halterung lässt sich um ganze 180 Grad und der Sockel um 135 Grad verstellen. Somit ermöglicht es die Halterung, genau die richtige Höhe und Neigung zu finden, um möglichst ergonomisch zu Arbeiten, egal an welchem Ort.

Insbesondere mit den kommenden Updates für macOS und iPadOS könnte so eine Halterung richtig spannend werden. Immerhin kann man dann neben der bereits bekannten Sidecar-Funktion auch das neue Universal Control Feature nutzen und dann von den direkt nebeneinander platzierten Bildschirmen auf dem Schreibtisch profitieren. Kaufen könnt ihr die Halterung aktuell schon bei einigen Händlern, beispielsweise bei Gravis.