Satechi bringt Aluminium Ständer mit USB-C Hub für das iPad Pro auf den Markt

Aus dem Hause Satechi gibt es ab sofort einen neuen Ständer mit integriertem Dock für das iPad Pro und iPad Air. Der aus Aluminium gefertigte Ständer kann platzsparend zusammengeklappt und gut transportiert werden.

Ausgeklappt kann man das iPad Pro (2018 und neuer) oder das iPad Air 2020 in das Dock stellen und über ein integriertes USB-C Kabel anschließen. Auf der Rückseite stehen dann folgende Ports zur Verfügung:

USB-C Power Delivery mit bis zu 60 Watt

4K HDMI mit bis zu 60Hz

USB-A Datenanschluss

3,5mm Klinkenanschluss

SD- und MicroSD-Kartenleser

Das neue Satechi Dock ist 13 x 10,7 x 2,3 Zentimeter groß und wiegt 284 Gramm. Optional kann man den neuen Hub auch am MacBook verwenden. So benötigt man unterwegs auch nur ein Hub für iPad und MacBook. Der neue „Aluminium Stand & Hub for iPad Pro“ kostet 99,99 US-Dollar und wird in Kürze auch hierzulande verfügbar gemacht.