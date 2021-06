Space Marshals 3: Action-Abenteuer bekommt zwölf neue Level

Space Marshals 3 (App Store-Link) gehört definitiv zu den Spielen, die mich im vergangenen Jahr besonders begeistern konnten. Das Action-Abenteuer hat mich für mehrere Stunden an mein Display fesseln können. Ab sofort gibt es mit einem Update ein komplett neues Kapitel mit zwölf neuen, umfangreichen Leveln.

Das Entwicklerteam bleibt seinem fairen Bezahlmodell dabei treu. Der Download von Space Marshals 3 ist kostenlos, die ersten Level können angespielt werden. Für das gesamte erste Kapitel werden dann 5,49 Euro fällig. Besitzer des ersten Kapitels können die neuen Inhalte für 3,49 Euro freischalten. Gemessen an der Qualität und der Spieldauer der zwölf Level ist das ein wirklich fairer Preis.

Das erwartet euch in Space Marshals 3

In Space Marshals 3 schlüpft ihr in die Rolle von Burton, den man am besten als Weltraum-Cowboy beschreiben kann. Zusammen mit seinem Team sorgt er für Recht und Ordnung in der Galaxis und bekommt es mal wieder mit allerhand Schurken zu tun. Auch in Space Marshals 3 stehen keine wilden Shooter-Orgien im Mittelpunkt, stattdessen muss man taktisch vorgehen, die Gegner ablenken und im richtigen Moment zuschlagen. Lässt man sich doch auf ein Feuer-Gefecht ein, hat man oftmals nicht die besten Karten, wenn man alleine gegen mehrere Feinde kämpft. Aber selbst dann ist nicht alle Hoffnung verloren: Man kann Geschütztürme hacken und umprogrammieren oder verschiedene Gegner gegeneinander aufhetzen.

Das Team hinter Space Marshals gibt uns für das Update noch die kommenden Infos mit auf den Weg:

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Kapitel 2 jetzt für Space Marshals 3 im App Store und im Google Play Store verfügbar ist. Kapitel Zwei bringt zwölf neue Missionen in vielen neuen Umgebungen mit jeder Menge fieser Gegner und glänzender Belohnungen. Außerdem gibt es Weltraum-Wespen, mysteriöse Sekten und ein hohes Risiko einer Ohrenentzündung. Haben wir die Weltraum-Wespen erwähnt? Es gibt Weltraum-Wespen!

Ein wenig verrückt geht es also auch im neuen Kapitel zur Sache. Aus meiner Sicht ein guter Grund, Space Marshals 3 noch einmal zu starten – die 3,49 Euro für die neuen Inhalte dürften für Fans des Spiels eine gute Investition sein.