Satechi USB4 Multiport Adapter: Einer der vielseitigsten USB-C-Hubs am Markt

Vor einigen Monaten hat der hier im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Satechi mit dem USB4 Multiport Adapter einen neuen USB-C-Hub vorgestellt, der mittlerweile auch in Deutschland erhältlich ist. Bei Amazon kann der mit insgesamt acht Ports ausgestattete Hub in der Farbe Spacegrau zum Preis von 149,99 Euro bestellt werden.

Der Kaufpreis ist für Zubehör dieser Art sicherlich eine Hausnummer, aber vielleicht ist der USB-C-Hub für euch trotzdem eine Alternative. Denn der Satechi USB4 Multiport Adapter verfügt über einige spannende Features, die ich euch im folgenden näher erläutern will. Ich konnte die Neuerscheinung von Satechi einige Wochen lang testen und will meine ersten Eindrücke dieses Multifunktionstalents schildern.

Wer ein iPad Pro, ein iPad Air oder ein MacBook im Alltag verwendet, wird schon häufiger mit dem Problem konfrontiert worden sein, nicht genügend oder passende Anschlüsse für Peripherie-Geräte zur Verfügung gehabt zu haben. Gerade das iPad und das MacBook Air verfügen nur über einen bzw. zwei USB-C-Ports. Wer also einen USB-Stick, eine (Micro)SD-Speicherkarte, ein Ethernetkabel oder ein externes Display per HDMI anschließen will, schaut oft in die Röhre und ist auf einen entsprechenden USB-C-Hub von Drittherstellern angewiesen. Hier ist der Markt breit gefächert und bietet für alle Bedürfnisse und Geldbeutel die richtigen Produkte.

Neun Anschlüsse für alle Anwendungsbereiche

Der Satechi USB4 Multiport Adapter kann in diesem Bereich durchaus als „eierlegende Wollmilchsau“ bezeichnet werden: Insgesamt neun Schnittstellen stehen beim USB-C-Hub zur Verfügung. Rund um den vergleichsweise schweren Aluminium-Korpus mit Maßen von 11,5 x 6,0 x 1,8 cm sind die folgenden Ports verteilt:

HDMI (8K, 30Hz)

2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s)

USB-A 2.0

USB-C PD (100W)

Gigabit-Ethernet

3,5mm-Klinke

SD-Kartenslot

MicroSD-Kartenslot

Verbunden wird der Satechi USB4 Multiport Adapter mittels eines USB-C-Anschlusses, für den auch ein rund 15 cm langes Verbindungskabel zur Verfügung steht. Ich persönlich bevorzuge Hubs mit einem kleinen Kabel, da so viel flexibler gearbeitet werden kann. Vor allem bei iPads, die über eine Schutzhülle verfügen, sind Hubs mit kurzem Kabel eine absolute Erleichterung, da sie nicht direkt am Gerät angesteckt werden und die Hülle vorab entfernt werden muss. Auch wer wie ich das MacBook hinter einem externen Monitor in einer Halterung versteckt, kann über das USB-C-Verlängerungskabel besser auf die vorhandenen Anschlüsse des Hubs zugreifen.

Zu zwei der Besonderheiten des Satechi USB4 Multiport Adapters gehören zum einen ein Support für HDMI mit bis zu 8K-Auflösung bei 30Hz, was selten in USB-C-Hubs zu finden ist. Häufig unterstützen diese lediglich Auflösungen bis 4K. An dieser Stelle muss allerdings auch gesagt werden, dass macOS über HDMI leider bisher lediglich maximal 4K mit bis zu 60Hz unterstützt. Zudem gibt es im Satechi-Hub eine Unterstützung für das neue USB4-Protokoll, das für eine verbesserte Bandbreite für Videos und Daten sowie schnelle Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s sorgt.

Stromversorgung mit bis zu 100W PD

Praktischerweise gibt es darüber hinaus auch einen USB-C-Anschluss, der das MacBook, das iPad oder einen anderen angeschlossenen Laptop mit bis zu 100 Watt Power Delivery (PD) Leistung gleichzeitig schnell auflädt. So muss man sich keine Gedanken machen, dass beispielsweise dem MacBook Pro bei einer Präsentation über einen HDMI-Beamer der Strom ausgeht.

Ich habe den Satechi USB4 Multiport Adapter in den letzten Wochen oft genutzt, um eine Streaming-App ohne AirPlay-Support auf dem iPad Pro 11″ per HDMI auf meinem 4K-Fernseher wiederzugeben. Zeitgleich war es mir möglich, das iPad per USB-C aufzuladen, ohne dass der Hub sonderlich warm geworden wäre. Dies liegt wohl auch an der klugen Bauweise des Hubs, die Hitze über entsprechende Öffnungen an der Oberseite ableitet. Auch der Anschluss eines externen BluRay-Laufwerks an mein MacBook Air über USB und der Datentransfer mittels USB-Sticks und Speicherkarten geschah schnell und ohne Probleme.

Der Kauf des Satechi USB4 Multiport Adapters lohnt sich vor allem für Personen, die einen zukunftssicheren All-in-One-Hub mit aktuellster Technologie ihr Eigen nennen wollen und vielleicht auch im Windows-Universum unterwegs sind, um die volle 8K HDMI-Auflösung nutzen zu können. Wer nur sporadisch vom USB-Stick oder einer Festplatte ein paar Daten übertragen möchte, findet deutlich günstigere Lösungen am Markt – der Satechi USB4 Multiport Adapter richtet sich mit seinen Features primär an Power User.