Aqara: Matter-Firmware für M2-Hub wird auf 2023 verschoben

Der mittlerweile wohlbekannte Smart Home-Hersteller Aqara war bei uns im Blog schon häufiger Bestandteil unserer Berichterstattung. Anfang November dieses Jahres hat das Unternehmen erste Details zu einer geplanten Unterstützung für den neuen und plattformübergreifenden Smart Home-Standard Matter der Connectivity Standards Alliance (CSA) mitgeteilt.

Aqara plant eine Unterstützung und Integration von Matter für bestehende und neue Geräte. Dazu hat der Hersteller mit der Connectivity Standards Alliance (CSA) und wichtigen Interessengruppen wie Apple, Google und Samsung an frühen Testprogrammen gearbeitet, um einen reibungslosen Übergang zum neuen Standard zu gewährleisten. Eigentlich war geplant, im Dezember 2022 über den Hub M2 durch ein OTA-Update (over-the-air) Zugang zu Matter zu erhalten. Damit sollten zunächst mehr als 40 bestehende Aqara-Zigbee-Geräte mit dem neuen Smart Home-Standard kompatibel werden, insgesamt plant man den Support für mehr als 160 Produkte des eigenen Portfolios.

Nun hat Aqara gegenüber HomeKit Authority bestätigt, dass man das Release der Matter-Firmware für den Aqara M2-Hub auf Januar 2023 verschoben habe. Jon Ratcliffe von HomeKit Authority berichtet nach Anfrage bei Aqara:

„Aqara sagte, dass man mehr Zeit brauche, um sicherzustellen, dass die Kundenerfahrung stimme. Derzeit testet Aqara mit einer Handvoll Nutzer in der Beta-Phase und die Berichte kommen von diesen Nutzern. […] Dies ist eine große Veränderung für die Smart-Home-Branche und die Unternehmen sollten es richtig machen.“

Der Hersteller will in absehbarer Zeit auch ein offizielles Statement zur geplanten Matter-Veröffentlichung mit weiteren Details abgeben. Bis dahin heißt es abwarten. Eine Unterstützung für den neuen Matter-Standard hatten bereits zahlreiche Hersteller von Smart Home-Geräten angekündigt, bei vielen hapert es aktuell aber noch an der Umsetzung. Zu den gegenwärtigen Problemen hat auch Kollege Fabian kürzlich einen Artikel geschrieben, den ihr hier nachlesen könnt.