Das Beste aus 2022: Mels Spiel des Jahres

Eigentlich hätte ich ja ohne weiteres meine neue Passion The Simpsons Springfield als mein Spiel des Jahres 2022 deklarieren können. Aber erst kürzlich habe ich in einem längeren Artikel vom unerklärlichen Suchtfaktor des Aufbauspiels berichtet. Und so fiel mir ein, dass ja noch ein weiteres Spiel in diesem Jahr für Begeisterung bei mir gesorgt hat: The House of Da Vinci 3 (App Store-Link).

Der mittlerweile dritte Teil von The House of Da Vinci markiert zugleich auch den letzten Part der Trilogie. Erhältlich ist das Puzzle-Abenteuer als Premium-Titel gegenwärtig zum Kaufpreis von 6,99 Euro im deutschen App Store, weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos gibt es erfreulicherweise nicht. Einmal kaufen – ohne Einschränkungen spielen. Der Download ist 3,1 GB groß und erfordert zudem iOS/iPadOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät.

Schon die ersten beiden Teile von The House of Da Vinci waren absolut empfehlenswert. Im nunmehr dritten Teil, der Ende Juli dieses Jahres im App Store veröffentlicht wurde, erwarten die Spieler und Spielerinnen jedoch einige tolle Herausforderungen. Der zweite Teil endete damit, dass der Held des Spiels, Giacomo, in eine dramatische Situation geriet. The House of Da Vinci 3 stellt den Abschluss von Giacomos und Meister Leonardos Geschichte dar. Im epischen Finale erfährt man mehr über die Zeitmaschine von Leonardo da Vinci, die rätselhafte Sekte Ordo Iustitialis und sogar, wie ein Kaiser aus der fernen Vergangenheit in die Geschichte passt.

Hunderte neue Objekte sowie zahlreiche Innen- und Außenräume

So trifft man erneut auf historische Persönlichkeiten aus dem Italien der Renaissance und taucht in eine mysteriöse Welt voller Intrigen und Geheimnisse ein, auch dank eines neuen Ansatzes bei den Zwischensequenzen, bei dem moderne Filmtechnologien wie Motion Capture für maximale Wirkung sorgen sollen.

Das dritte Spiel enthält Dutzende von neuen Innen- und Außenräumen, Hunderte von neuen Objekten und eine Vielzahl von originellen Rätseln. Zudem wurde die Steuerung für das bestmögliche Spielerlebnis in der neuen Version optimiert – obwohl die anspruchsvollen Rätsel natürlich alles andere als einfach zu lösen sind. Geduld und Geschicklichkeit werden wie immer gefragt, und ein ums andere Mal heißt es, buchstäblich um die Ecke zu denken.

Wer schon die Vorgänger oder einen Teil der „The Room“-Reihe gespielt und für gut befunden hat, sollte sich dieses grafisch aufwändige, einfach zu steuernde und durch optionale Hinweise auch nicht zu schwierige Puzzle definitiv nicht entgehen lassen. Es gibt das übliche Inventar mit Gegenständen für den späteren Gebrauch, ein Tagebuch, in dem der Fortschritt des Spiels festgehalten werden kann, insgesamt drei Spielprofile und auch eine komplett deutsche Lokalisierung. Schon die ersten beiden Teile von The House of Da Vinci bekamen im App Store hervorragende Bewertungen – und auch der Abschluss der Reihe steht dem mit 4,8 von 5 Sternen in nichts nach.