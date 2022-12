Kuo: Neues iPad mini soll Ende 2023 oder Anfang 2024 erscheinen

Die aktuellste iPad mini 6-Generation kam bereits vor mehr als einem Jahr auf den Markt, genauer gesagt Ende September 2021. Seinerzeit hatte Kollege Fabian das 8,3″-Tablet in einem mehrwöchigen Test genauer unter die Lupe genommen und schätzte vor allem den handlichen Faktor des kleinen Geräts.

Seitdem wurde es aber ruhig um das iPad mini, in diesem Jahr gab es keine Aktualisierung auf eine neue Version. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Apple bereits an der siebten Version des Tablets arbeitet. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich nun auch passenderweise mit entsprechenden Prognosen zum iPad mini bei Twitter. Er geht davon aus, dass die Auslieferung des iPad mini 7 gegen Ende 2023 oder in der ersten Hälfte von 2024 erfolgen wird.

(3/3)

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022