Die Cookidoo-App: Die Thermomix-App könnte noch smarter sein

Als ich Anfang Dezember über den Thermomix TM6 berichtet habe, wurde heiß diskutiert. In dieser Woche schicke ich mein Testgerät, das mir von Vorwerk für einige Wochen zur Verfügung gestellt habe, wieder zurück. Vermutlich werden wir uns privat einen TM6 kaufen – davor werde ich aber den „Monsieur Cuisine smart“ von Lidl als günstigere Alternative ausprobieren.

Zunächst einmal möchte ich aber noch ein paar Worte zum Thermomix verlieren, insbesondere zur Cookidoo-App. Immerhin dürfte diese Anwendung bei den meisten Nutzerinnen und Nutzern eines Thermomix eine zentrale Rolle spielen.

Was ist Cookidoo überhaupt? Kurz gesagt handelt es sich um das offizielle Thermomix-Rezept-Portal, für dessen Zugriff 48 Euro pro Jahr fällig werden. Bei einer Zahlung direkt in der App über den App Store sind es sogar noch ein paar Euro mehr. Dafür bekommt man Zugriff auf weltweit über 80.000 Thermomix-Rezepte und eben eine App mit einigen Extra-Funktionen.

Diese Extras bietet die Cookidoo-App

In der App kann man zunächst einmal unterwegs nach Rezepten suchen oder auch bereits gespeicherte Rezepte aufrufen. Es können problemlos verschiedene Kollektionen erstellt werden, damit die Übersicht über die eigene Sammlung nicht verloren geht.

Praktisch ist der Button „Heute Kochen“, der in jedem Rezept zu finden ist. Damit kann man das Rezept direkt mit dem Thermomix TM6 synchronisieren und dann direkt am Küchenhelfer loslegen, ohne das Rezept dort noch einmal manuell suchen zu müssen.

Hilfreich ist auch die Einkaufsliste: Alle Rezepte der Woche landen hier auf Wunsch fein säuberlich sortiert in einer Liste. Die Einkaufsliste macht dann genau das, was man eben von einer Einkaufsliste erwarten würde: Einzelne Einträge lassen sich abhaken. Was ich praktisch finde: Es können auch einzelne Zutaten manuell hinzugefügt werden, so dass man den ganzen Wocheneinkauf problemlos mit der App erledigen kann.

Problemlos klappt das allerdings nur, solange eine Internetverbindung verfügbar ist. Und ich kenne bei mir in der Umgebung einige Supermärkte, in denen der Mobilfunk selbst im Telekom-Netz mehr als überschaubar ist. Aus diesem Grund sollte Vorwerk der Cookidoo-App unbedingt eine Offline-Funktionalität spendieren.

Es könnte alles noch smarter sein

Eine echte Vernetzung zwischen App und Thermomix ist leider nicht vorhanden. Und das ist wirklich schade, denn in den vergangenen Wochen gab es mehrere Momente, in denen das wirklich praktisch gewesen wäre.

So wäre beispielsweise eine Mitteilung auf dem iPhone oder der Apple Watch prima, wenn man sich während eines längeren Kochvorgangs nicht in der Nähe des Thermomix befindet und dessen Signal nicht hört. Sicherlich macht das nicht bei jedem „Hinweis“ Sinn – aber vielleicht könnte eine solche Mitteilung ja auch verschickt werden, wenn man nach 30 oder 60 Sekunden keine Eingabe am Thermomix getätigt hat. Dann ist es ja wahrscheinlich, dass man sich nicht in der Küche aufhält.

Ebenso praktisch wäre eine Anzeige des aktuellen Status. Warum kann man in der App nicht sehen, wie lange der aktuelle Kochvorgang noch dauert? Am besten zusammen mit dem aktuellen Rezeptfortschritt und der Option, sich die nächsten Schritte anzusehen. Prinzipiell gibt es diese Möglichkeiten ja. Auch eine Option, die Dauer oder die Temperatur aus der Ferne zu steuern, wäre sicher praktisch.

Keine Frage: Der Thermomix ist ein tolles Gerät und in der Cookidoo-App findet man quasi für alles ein Rezept. Die smarte Verzahnung zwischen den beiden Welten – Küchengerät und App – könnte für meinen Geschmack aber noch weiter ausgebaut werden. Es muss ja nicht gleich eine Anbindung an alle großen Sprachassistenten sein – die von mir genannten Punkte „Live-Status“ und „Mitteilungen“ wären schon ein großer Schritt.