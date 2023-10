„Scary Fast“-Event: Gerüchte um Chip und Farben eines neuen iMacs

Apples kommende iMac-Aktualisierung wird laut Mark Gurman von Bloomberg einen neuen Chip, einen neu gestalteten Ständer und eine ähnliche Auswahl an Farboptionen wie das aktuelle Modell bieten. Nach der Ankündigung von Apples „Scary Fast“-Event, das für Dienstag, den 31. Oktober um 1 Uhr deutscher Zeit geplant ist, hat Gurman einen im März auf Twitter bzw. X veröffentlichten Power On-Newsletter erneut gepostet und einige wichtige Details wiederholt.

Die wichtigste Änderung am iMac wird offenbar der Prozessor sein, denn das neue Gerät soll laut Gurman mit dem neuen M3-Chip von Apple ausgestattet sein. Das aktuelle Modell verfügt über einen M1-Chip, und Gurman hat wiederholt gesagt, dass der iMac den M2-Chip komplett auslassen wird. Zuvor hatte er gesagt, er erwarte, dass der iMac „eine der ersten M3-basierten Geräte des Unternehmens“ sein werde.

Bereits im März erwähnte Gurman den im Inneren neu gestalteten Ständer des neuen iMac und erklärte, dass „einige der internen Komponenten des Computers verlagert und neu gestaltet werden und der Herstellungsprozess für die Befestigung des iMac-Ständers anders ist.“

Änderungen an den Farboptionen des 24″-iMacs?

Der aktuelle M1-basierte iMac ist in den Farben Grün, Gelb, Orange, Pink, Lila, Blau und Silber erhältlich. Im März sagte Gurman, dass der neue iMac in den Farben Orange, Pink, Blau und Silber getestet wird. Gurman hat nun seine Behauptung bekräftigt, dass die Farboptionen des neuen Geräts „ähnlich“ bleiben werden, was darauf schließen lässt, dass es noch einige Änderungen geben könnte.

Ansonsten wird erwartet, dass der iMac der nächsten Generation mit dem aktuellen 24-Zoll-Modell identisch sein wird. Gurmans Informationen deuten darauf hin, dass der neue iMac irgendwann zwischen Juni und August in die Massenproduktion gegangen ist. Dies gibt Anlass zur Annahme, dass das neue Modell jetzt für die Markteinführung bereitsteht. Spätestens in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der nächsten Woche werden wir dazu mehr wissen, wenn Apple die neuen Macs präsentiert.