Self Service-Reparatur auch für Desktop Macs mit M1 und Studio Display

Nachdem das Self Service-Reparatur Programm im April in den USA gestartet ist, hat Apple das Programm Anfang Dezember ausgeweitet und auch in Deutschland verfügbar gemacht. Es gibt Zugriff auf Original-Ersatzteile und diverse Anleitungen. In den USA können neben iPhones und Laptops fortan auch Desktop Macs und das Studio Display selbst repariert werden. Es stehen Ersatzteile, Werkzeuge und Handbücher für den M1 iMac, den M1 Mac mini und das Studio Display zum Abruf bereit.

Das Tool-Kit für Mac-Desktops und das Studio Display können in Apples Self-Service Repair Store für jeweils 49 US-Dollar ausgeliehen werden und müssen nach sieben Tagen zurückgegeben werden. Einzelne Ersatzeile können ebenfalls geordert werden.

Obwohl die Self Service-Reparatur auch in Europa verfügbar ist, können vorerst nur Kunden und Kundinnen in den USA auf die neuen Ersatzteile für Desktop Macs zugreifen. Es ist davon auszusehen, dass auch hierzulande eine Erweiterung des Programms anstehen wird.