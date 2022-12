Apple gibt Spielplan für die Major League Soccer 2023 bekannt

Die Major League Soccer hat heute den kompletten Spielplan der regulären MLS-Saison 2023 bekannt gegeben, mit dem ersten Auftritt des St. Louis CITY SC als 29. Team der Liga als einem der Höhepunkte.

In der Saison 2023 wird auch der MLS Season Pass eingeführt, ein in dieser Form noch nie dagewesener Aboservice von Apple und der Major League Soccer, mit dem alle Spiele der regulären MLS-Saison, die Audi 2023 MLS Cup Playoffs und der Leagues Cup1 angeschaut werden können. Mit dem MLS Season Pass können Fans jedes Spiel der MLS auf Milliarden von Geräten über die Apple TV App auf Apple Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com genießen. Die Einführung des MLS Season Pass am 1. Februar 2023 ist der offizielle Startschuss für die 10-jährige Partnerschaft zwischen der MLS und Apple — eine historische Premiere für eine große Profi-Sportliga.

Die meisten Spiele der Saison 2023 finden samstags und zum Teil auch mittwochs statt und beginnen jeweils um 19:30 Uhr Ortszeit, um den Bedürfnissen der leidenschaftlichen Fans der Liga bestmöglich gerecht zu werden und die Zuschauerzahlen zu steigern. Als Ergänzung zum Spielgeschehen bietet der MLS Season Pass eine fünfstündige Liveshow, die alle wichtigen Momente jeder Begegnung vom Anpfiff in der Eastern Conference bis zum Schlusspfiff in der Western Conference (19:30 Uhr (ET) bis 00:30 Uhr morgens (ET)) zeigt.

Eine Auswahl von Spielen der MLS und des Leagues Cup, darunter einige der wichtigsten Playoff-Begegnungen, wird für Apple TV+ Abonnenten und Abonnentinnen ebenfalls ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Eine begrenzte Anzahl an Spielen wird sogar komplett kostenlos in der Apple TV App angeboten.

Der komplette Spielplan der MLS ist auf mlssoccer.com/schedule zu finden. Die Höhepunkte des MLS-Saisonspielplans 2023 sind unten aufgeführt.

„MLS is Back“ Auftaktwochenende

„MLS is Back“ am Samstag, 25. Februar, wenn die Teams für ihre ersten Begegnungen in der Saison 2023 auf den Platz gehen. Alle Spiele während des „MLS is Back“-Wochenendes können kostenlos in der Apple TV App angeschaut werden.

Im ersten Spiel der Saison 2023 empfängt der Nashville SC mit dem Landon Donovan MLS MVP Hany Mukhtar um 16:30 Uhr (ET) im GEODIS Park den New York City FC mit dem 20-jährigen brasilianischen Star Talles Magno — live zu sehen in der Apple TV App, bei FOX und bei FOX Deportes.

Der erste Spieltag geht weiter mit einem immer intensiven El Tráfico-Stadtderby, das im historischen Rose Bowl Stadium einen neuen Höhepunkt erreicht, wenn die LA Galaxy gegen den amtierenden MLS Cup-Gewinner und Stadtrivalen Los Angeles Football Club um 21:30 Uhr (ET) live in der Apple TV App in die Saison starten.

St. Louis CITY SC gibt sein Debüt

Die MLS heißt im Jahr 2023 einen neuen Club, eine neue Stadt und ein brandneues Stadion mit dem Debüt des Expansionteams St. Louis CITY SC willkommen. Nach dem Auswärtsspiel gegen den Austin FC im Q2 Stadium, das am Samstag, den 25. Februar um 20:30 Uhr (ET) live im MLS Season Pass übertragen wird, gibt St. Louis am Samstag, den 4. März um 20:30 Uhr (ET) im CITYPARK sein mit Spannung erwartetes Heimspieldebüt gegen den letztjährigen Neuling Charlotte FC. Mit einer Kapazität von 22.500 Plätzen im CITYPARK und mehr als 60.000 Anfragen für eine Dauerkarte haben die Debütanten alle Voraussetzungen für eine denkwürdige Heimspielpremiere.

Rivalry Week kommt zurück

In der Rivalry Week werden vom 13. bis 20. Mai an vier Tagen die Spiele zwischen den härtesten Rivalen der Liga ausgetragen.Zum Auftakt kommt es am Samstag, den 13. Mai um 19:30 Uhr (ET) im MLS Season Pass zum Showdown im Süden: Atlanta United empfängt den Charlotte FC im Mercedes-Benz Stadium, während zur gleichen Zeit die New York Red Bulls in der Red Bull Arena auf den Stadtrivalen vom Hudson River New York City FC treffen

Der California Clásico zwischen der LA Galaxy und den San Jose Earthquakes im Dignity Health Sports Park wird am Sonntag, 14. Mai um 21:30 Uhr (ET) im MLS Season Pass, bei FS1 und FOX Deportes übertragen, bevor die Rivalry Week am Samstag, 20. Mai mit neun spannenden Partien zu Ende geht.

2023 MLS All-Star Game präsentiert von Target

Das MLS All-Star Game 2023 presented by Target findet am Mittwoch, 19. Juli im Audi Field, der Heimat von D.C. United, statt. Der Gegner für des Vorzeigeevents der Major League Soccer wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Leagues Cup Pause

In einem monumentalen neuen Kapitel des nordamerikanischen Fußballs werden ab 2023 alle 47 Vereine der MLS und der Liga MX in einem völlig neu gestalteten Leagues Cup gegeneinander antreten: einem jährlichen, einmonatigen von der Concacaf genehmigten Turnier. Der Leagues Cup 2023 wird als erstes großes Fußballturnier in die Geschichte eingehen, an dem alle Vereine aus zwei Spitzenligen teilnehmen. Die reguläre MLS-Saison wird nach den Spielen am 15. Juli für den Leagues Cup pausieren und am 20. August wieder aufgenommen.

MLS Cup Rückspiel

Das Rückspiel des MLS Cup 2022 zwischen den beiden besten Teams der regulären Saison des vergangenen Jahres wird am 23. September zwischen Philadelphia Union und LAFC ausgetragen — live zu sehen im MLS Season Pass.

MLS Decision Day 2023

Am letzten Spieltag, 21. Oktober, treffen alle Teams auf Gegner aus der eigenen Conference und kämpfen um die Playoff-Plätze und die Platzierung. Die Anstoßzeiten am MLS Decision Day werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Weitere Einzelheiten zu den Audi 2023 MLS Cup Playoffs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Anpassung der MLS Conferences

Durch den Beitritt des St. Louis CITY SC in die Western Conference wird der Nashville SC zurück in die Eastern Conference gehen.

Aufbau des MLS Spielplans

Folgende Begegnungen sind für die 15 Mannschaften der Eastern Conference angesetzt:

Zwei Spiele gegen jeden Gegner in der eigenen Conference (28 Spiele).

Ein Spiel gegen sechs verschiedene Gegner der anderen Conference (sechs Spiele).

Folgende Begegnungen sind für die 14 Mannschaften der Western Conference angesetzt:

Zwei Spiele gegen jeden Gegner der eigenen Conference (26 Spiele).

Ein Spiel gegen ein oder zwei zusätzliche Conference-interne Gegner (ein bis zwei Spiele).

Ein Spiel gegen sechs oder sieben verschiedene Gegner der anderen Conference (sechs bis sieben Spiele).

Zusätzliche Hinweise zum MLS Spielplan für 2023