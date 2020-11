Serif reduziert Affinity Designer, Affinity Photo & Affinity Publisher

Im Juli 2018 haben wir euch Affinity Designer erstmals genauer vorgestellt. Mit der App lassen sich unter anderem Skizzen anlegen, Konzepte erstellen und der Kreativität freien Lauf lassen. Für diese Zwecke gibt es präzise Werkzeuge für das Vektordesign in Desktop-Qualität, über 1.000 verschiedene Pinsel, weitere Vektor- und Rasterwerkzeuge, Anpassungsebenen, zahlreiche Verläufe, Live-Mischmodi, Rahmentexte, Slice-Export und vieles mehr.

Die Version für das iPad (App Store-Link) kostet jetzt nur 14,99 Euro statt 21,99 Euro, die Mac-Edition (Mac Store-Link) kostet 38,99 Euro statt 54,99 Euro.

Auch Affinity Photo gibt es günstiger: Die Version für das iPad (App Store-Link) kostet jetzt 14,99 Euro statt 21,99 Euro. Die Mac-Version (Mac Store-Link) ist ebenfalls reduziert und kostet 38,99 Euro statt 54,99 Euro.

Affinity Photo bietet Desktop-Qualität zum Mitnehmen. Es gibt eine vollständige Unterstützung für das Arbeiten mit einer unbegrenzten Anzahl an Ebenen, Ebenengruppen, Filterebenen und Masken. Das Anpassen von Belichtung, Schwarzpunkt, Klarheit, Leuchtkraft, Weißabgleich, Schatten, Lichtern und mehr sind nur einige Möglichkeiten Bilder zu bearbeiten.

Ob nun in Ihrem Zuhause, in einem Studio oder unterwegs – mit Affinity Photo steht Ihnen überall und jederzeit eine unglaublich schnelle, leistungsstarke und einfach zu bedienende Komplettlösung für die Bearbeitung Ihrer Fotos zur Verfügung. Alle Werkzeuge, Studios und Steuerungsoptionen wurden mit großer Liebe zum Detail an die Touch-Bedienung angepasst. Selbstverständlich nutzen auch sämtliche Funktionen für das Rendering, die Anpassungen, Pinsel und Filter die Hardware-Beschleunigung über Metal. All diese Möglichkeiten machen die Bearbeitung Ihrer Fotos wirklich einzigartig – und das mit einer Performance, die man einfach selbst erleben muss.