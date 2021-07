Sharp GX-BT60: Kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit Trageschlaufe ausprobiert

Bluetooth-Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer und zu den beliebtesten Marken zählen definitiv JBL, Ultimate Ears, Bose und Anker. Doch auch Sharp hat Bluetooth-Lautsprecher im Sortiment, den neusten Sharp GX-BT60 (Amazon-Link) habe ich mir genauer angesehen.

Der 100 x 100 x 40 Millimeter große Lautsprecher ist nach Norm IP67 wasserfest und sowohl für den Indoor- als auch Outdoor-Einsatz geeignet. Mit einer praktischen Trageschlaufe, die man auch abnehmen kann, lässt sich der Lautsprecher am Handgelenk oder Rucksack befestigen. Die Design-Entscheidung, dass der Lautsprecher nur liegend platziert werden kann, kann ich nicht nachvollziehen. So strahlt die Musik stets nach oben ab und nicht direkt in den Raum. Natürlich kann man den Lautsprecher gegen die Wand stellen, sicher steht er dann aber nicht, da die Kanten abgerundet sind.

Optisch ist der Sharp GX-BT60 einfach gehalten und bietet auf der Oberseite einen Powerknopf und unter einer Gummilippe einen 3,5mm Klinkenport sowie einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Lautsprechers. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es einen Plus- und einen Minus-Knopf sowohl die Play-Taste. Der Druckpunkt ist okay, man muss aber ziemlich mittig drücken.

Die integrierte 1800 mAh Lithium-Batterie sorgt für bis zu 13 Stunden Musikgenuss, zudem kann man Anrufe über den Lautsprecher führen, was mir persönlich aber nicht viel Spaß bereitet. Gleichzeitig werden auch Siri oder Google über den Lautsprecher abgespielt.

Einfacher Klang, kleiner Speaker

Der Klang des GX-BT60 ist für seine Größe in Ordnung. Die Mitten und Höhen sind durchschnittlich, der Bass eher schwach. Für eine einfache Beschallung im Park, unterwegs oder ähnlich, ist die Qualität in Ordnung, Musik-Liebhaber werden hier aber keine Erfüllung finden. Besser wird der Klang, wenn man zwei Sharp GX-BT60-Lautsprecher miteinander koppelt und in den Stereo-Modus versetzt. Das funktioniert schnell und einfach, die Musik wird schön synchron abgespielt.

Mit Bluetooth 5.0 ist die Verbindung sehr zuverlässig und die Reichweite gut. Das Gewicht mit 210 Gramm ist gering und das ist vor allem unterwegs super praktisch. Ebenso ist der Lautsprecher robust und kann kleinere Unfälle problemlos überstehen.

Der Sharp GX-BT60 ist in den Farben Schwarz, Grau und Blau erhältlich und kostet 29 Euro. Das Preis-Leistungsverhältnis geht vollkommen in Ordnung, der Klang ist aber nicht mehr als Durchschnitt. Wer mehr Qualität will, muss auch mehr bezahlen.