Google entwickelt „Switch to Android“-App für iOS

Auch wenn es sich bei uns in der Redaktion wohl niemand selbst vorstellen kann, von iOS auf Android zu wechseln, gibt es in der freien Wildbahn doch die ein oder anderen Nutzer und Nutzerinnen, die ihre iPhone-Daten auf ein Android-Gerät transferieren wollen. Google will es solchen Personen nun mit einer Neuentwicklung einfacher gestalten.

Möchte man den umgekehrten Weg wählen und Daten von Android zu iOS übertragen, beispielsweise bei einem Wechsel von einem Android-Smartphone zu einem iPhone, stellt Apple dazu in Googles Play Store seit Jahren die App „Auf iOS übertragen“ zur Verfügung, die wechselwilligen Usern und Userinnen diesen Schritt vereinfacht.

Auch installierte Apps sollen mit übertragen werden

Google will nun offenbar auch nachlegen und arbeitet gerade an einer Transfer-Anwendung für iOS. Hinweise darauf wurden in einem Update des seit langem bestehenden Daten-Wiederherstellungs-Tools gefunden, wie 9to5Google berichtet. Mit der App sollen sich die wichtigsten Daten vom iPhone auf ein Android-Gerät kopieren lassen. Bisher war die einzige Möglichkeit eine Sicherung aller Daten auf Google Drive und dem anschließenden Download auf das neue Gerät. Installierte Apps waren davon allerdings nicht betroffen, sie müssen weiterhin manuell installiert werden.

Der Vorgang innerhalb der „Switch to Android“-App von Google besteht aus mehreren Schritten, folgend dem Download der App aus dem App Store. Danach hat man ein lokales WLAN-Netzwerk zwischen den beiden Geräten einzurichten, das dann dafür sorgt, dass die Daten übertragen werden. Mit der App soll es auch möglich sein, die installierten Apps auf dem neuen Gerät zu nutzen, sofern diese im Google Play Store verfügbar sind. Handelt es sich dabei um kostenpflichtige Anwendungen, müssen diese natürlich erneut erworben werden. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für die App ist noch nicht bekanntgegeben worden, aber es ist davon auszugehen, das das Release nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Welche Methoden nutzt ihr, um plattformübergreifend Daten zu übertragen? Habt ihr schon einmal Apples „Auf iOS übertragen“-App verwendet? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen mit diesem Thema.