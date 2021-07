Sleeve: Kleines Musik-Widget für Apple Music und Spotify auf dem Mac-Desktop

Apple Music bietet von Haus aus auf dem Mac einen Mini-Player an, wirklich mini und schön ist dieser aber nicht. Besser macht es das kleine Programm Sleeve, das für 5 US-Dollar über die Hersteller-Webseite gekauft werden kann.

Einmal installiert, wird ein kleines Widget, eine Art Overlay, auf dem Schreibtisch angezeigt. Hier werden das Albumcover, der Interpret sowie der Titel gelistet. Wenn man mit der Maus über die Elemente fährt, kann man auch einen Song überspringen. Das Widget lässt sich in den Ecken oder in der Mitte platzieren und kann in den Einstellungen in der Optik angepasst werden. So könnt ihr die Textgröße ändern, das Albumcover auch rund darstellen, ein helles und dunkles Erscheinungsbild wählen und mehr.

Sleeve funktioniert nicht nur mit Apple Music, sondern auch mit Spotify. Es werden zuverlässig die abgespielten Songs angezeigt. Vor allem auf großen Displays ist die Anzeige echt toll, da man so stets im Blick hat, was gerade abgespielt wird. Für 5 US-Dollar kann man definitiv zuschlagen.