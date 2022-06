Smart Home Tipps: Nest Protect und Eve Energy im Angebot

Bei Cyberport ist heute die Green Week gestartet. Bis zum 20. Juni gib es zahlreiche Angebote, auch aus den Gebieten Apple, Smart Home, Haushalt oder TV & Audio. Schaut einfach mal auf der Aktionsseite vorbei, um alle Angebote selbst zu entdecken. Zwei persönliche Highlights möchte ich euch in diesem Artikel noch einmal gezielt vorstellen.

Los geht es mit dem Rauchmelder, der seit dem Einzug vor knapp fünf Jahren in gleich mehreren Räumen bei uns Zuhause installiert ist: Der Nest Protect. Er verbindet sich per WLAN mit dem Smart Home und bietet einige spannende Extras. Nicht nur bekommt man Warnungen direkt aufs Handy gepusht, die Rauchmelder vernetzen sich auch untereinander und warnen so im ganzen Haus.

Praktisch, insbesondere in Häusern mit offener Küche: Der Nest Protect kann nicht nur zwischen Rauch und Wasserdampf unterscheiden, sondern löst bei größeren Küchenschlachten nicht sofort den schrillen Alarm aus, sondern warnt zunächst kurz vor der entdeckten Rauchentwicklung. So kann man den Alarm noch schnell per App oder Knopfdruck unterbinden. Und es geht sogar noch mehr: In Verbindung mit Smart Home Gateways kann man sogar automatisch im ganzen Haus das Licht einschalten, wenn es zu einem Alarm kommen sollte. Alleine für sich kann der Nest Protect sogar als automatisches Nachtlicht dienen.

In den vergangenen Monaten war der Nest Protect nie unter 100 Euro zu haben. Das ändert sich heute bei Cyberport, denn dort bekommt ihr ein Doppelpack für 184,90 Euro. Die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro spart ihr bei einer Abholung direkt im Cyberport Store.

Nest Protect Doppelpack 258 EUR 184,90 EUR bei Cyberport kaufen

Eve Energy mit Thread im Angebot

Mit dem Eve Energy bekommt ihr einen absoluten Smart Home Liebling derzeit ebenfalls günstiger. Für ein 3er-Pack der smarten Steckdose bezahlt ihr nur 79,90 Euro. Auch hier spart ihr die Versandkosten bei Abholung. Im Internet-Preisvergleich kostet eine Eve Energy derzeit 36,50 Euro.

Die Besonderheit: Die Eve Energy ist mit HomeKit und Thread kompatibel. Damit ist sie für die Zukunft und den kommenden Smart Home Standard Matter gerüstet, außerdem kann man Reichweiten-Probleme der sonst verwendeten Bluetooth-Anbindung umgehen. Ebenfalls klasse: In der Eve-App wird der Stromverbrauch gemessen und kann auch für Automationen verwendet werden.