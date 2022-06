Tipp für heiße Tage: Xiaomi Mi Fan 2S für unter 70 Euro

Die Vorbereitungen auf den ersten echten Hitze-Tag haben bei mir schon gestern Abend begonnen: Ich habe das Planschbecken aufgepumpt und das Schatten spendende Pavillon aufgebaut. Und spätestens morgen wird dann auch der Xiaomi Mi Fan 2S zum Einsatz kommen, wenn bei uns in Bochum mehr als 35 Grad erreicht werden.

Aktuell bekommt man den smarten Ventilator von Xiaomi noch relativ einfach und günstig. Den aktuellen Internet-Bestpreis bietet derzeit Cyberport für 69 Euro, wenn ihr das gute Stück direkt in einer Filiale abholt. Das klappt sogar noch heute, so dass ihr für das Hitze-Wochenende gewappnet seid. Ansonsten bietet Amazon den Ventilator mit normalen Versand für gut 75 Euro an.

Xiaomi Mi Fan 2S 149,95 69 EUR bei Cyberport kaufen

Dieser Ventilator kommt auch mit nach draußen

Ich finde das Teilchen wirklich genial – nicht unbedingt aufgrund der App-Anbindung, sondern viel mehr aufgrund des integrierten Akkus. Damit kann der Xiaomi Mi Fan 2S bis zu 16 Stunden am Stück Luft durch die Gegend blasen, ohne dass er an einer Steckdose angeschlossen sein muss. So kann man ihn problemlos nachmittags auf die Terrasse stellen und abends mit ins Schlafzimmer nehmen.

Abgesehen von App und Akku bekommt ihr einen ganz normalen Standventilator, der mit seinen sieben Rotorblättern einen angenehmen Luftstrom erzeugt und laut Hersteller-Angaben nur 29 Dezibel laut ist. Die Geschwindigkeit kann stufenlos eingestellt werden, zudem gibt es vier Oszillationswinkel (30°,60°,90°120°).

Einen passenden Kommentar hat ein appgefahren-Leser im vergangenen Jahr geschrieben: „Im Großen und Ganzen macht er, vor allem im Vergleich zu den üblichen Baumarkt-Ventilatoren, einen sehr guten Eindruck. Er ist stabil, leise und relativ unauffällig…“