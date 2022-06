Apple aktiviert Look Around in der Rhein-Ruhr-Region

Seit im April das neue Kartenmaterial in Apples Karten-Anwendung freigeschaltet wurde, können auch wir hierzulande die mit Google Street View vergleichbare Look Around Funktion von Apple nutzen. Zum Start gab es Look Around nur in München, seit Mai auch in Frankfurt und Stuttgart.

In dieser Woche sind nun einige Städte hinzugekommen, unter anderem einige Metropolen aus der Region Rhein-Ruhr. Mit dabei sind unter anderem Köln und Düsseldorf, aber auch Städte aus dem Ruhrgebiet wie beispielsweise Essen oder Dortmund. Andere Städte im Pott, wie etwa Duisburg oder Bochum, fehlen dagegen noch.

Nach welchem Muster Apple bei der Freischaltung von Look Around vorgeht, das ist allerdings nicht ganz klar. An der Stadtgrenze von Essen in Richtung Bochum-Wattenscheid oder Gelsenkirchen-Rotthausen endet Look Around nicht abrupt, sondern kann zum Teil mehrere hundert Meter weit auf das „fremde“ Stadtgebiet bewegt werden. Zudem fehlen weiterhin noch große deutsche Städte wie Hamburg oder Berlin komplett.

Konkret kann gesagt werden: Wenn ihr in eine Karte hinein zoomt und unten links das Fernglas-Icon erscheint, dann ist auch Look Around verfügbar.