Belkin Secure Holder: AirTag-Halterung wird verramscht

Falls ihr euch in der jüngsten Vergangenheit mit AirTags ausgestattet habt, etwa beim 88 Euro Angebot für das 4er-Pack, dann könnt ihr euch jetzt noch eine passende Halterung mit dazu bestellen. Belkin verkauft seinen Secure Holder zum Schnäppchenpreis.

Das bei der Einführung im April 2021 noch 13,95 Euro teure Zubehör für die Apple AirTags wird derzeit bei Amazon für nur noch 4,99 Euro verkauft. Ganz genau gesagt handelt es sich um den Belkin Secure Holder mit Schlaufe in der Farbe Weiß.

Statt der Schlaufe könnt ihr an der kleinen Halterung natürlich auch einen Schlüsselring befestigen. Was mir sehr gut gefällt: Der Secure Holder hält den AirTag wirklich sehr sicher fest, der Mechanismus zum Öffnen der Halterung kann quasi nicht einfach so geöffnet werden.

Beachten solltet ihr allerdings, dass der AirTag Holder in Weiß etwas eher anfällig für Verschmutzungen ist. Alternativ bekommt ihr den Belkin Secure Holder in den Farben Pink, Schwarz oder Blau für 7,99 Euro.