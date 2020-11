Smartes Türschloss: Nuki-App bietet jetzt Schnellaktionen im Widget

Das Nuki Smart Lock macht die Haus- beziehungsweise Wohnungstür smart und erlaubt einen schlüssellosen Zugang. Wir haben das Nuki jetzt schon seit Marktstart im Einsatz und möchten es einfach nicht mehr missen. In Mehrfamilienhäusern empfehle ich zudem den Nuki Opener, der die Gegensprechanlage smart macht.

Die Nuki-App (App Store-Link) ist zentraler Bestandteil und bietet in neuer Version jetzt Widgets für den Homescreen an. Hier kann man ein kleines oder zwei mittlere Widgets aktivieren und auf Schnellaktionen zugreifen. In den Widget-Einstellungen könnt ihr zum Beispiel das Smart Lock oder den Opener festlegen. Ebenso lassen sich die Schnellaktionen individuell anpassen: Aufsperren, Zusperren, Tür öffnen, Lock-and-Go oder App öffnen stehen zur Auswahl bereit. Beachtet bitte: Wenn man auf „Tür öffnen“ drückt, öffnet sich sofort die Nuki-App und die Aktion wird ausgeführt.

App-Version 2.7.1 bietet für den Opener nun auch ein automatisches Firmware-Update, zudem gibt es beim Keypad Batterie-Warnungen per Push-Nachricht. Stellt sicher, dass ihr die neuste Firmware aufgespielt habt, um von den Funktionen profitieren zu können.