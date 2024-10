Snapchat: Update mit Camera Control-Support und Sperrbildschirm-Widget

Das soziale Netzwerk Snapchat (App Store-Link) steht schon seit dem Jahr 2011 kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Bis zum August dieses Jahres gab es lediglich eine Version für das iPhone, dann legte das Entwicklerteam endlich auch mit einer nativen iPad-Variante nach.

Nun gibt es erneut Neues vom sozialen Netzwerk zu vermelden. Zwar hält sich Snapchat wie üblich in den Changelog-Infos zurück, allerdings haben mit der just veröffentlichten Version 13.13.0.40 im App Store gleich mehrere neue Funktionen Einzug in die Social Media-App gehalten.

Mit iOS 18 wird es Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, endlich auch die Taschenlampen- und Kamera-Kurzbefehle auf dem Sperrbildschirm gegen andere Shortcuts auszutauschen. Snapchat macht davon jetzt Gebrauch und bietet laut einer Pressemitteilung die Option, das Snapchat-App-Symbol direkt auf dem Sperrbildschirm verfügbar zu haben. Gleiches gilt für eine Anpassung des neuen Camera Control-Buttons der iPhone 16-Modelle. So wird ein noch schnellerer Zugriff auf die App-interne Kamera ermöglicht. Snapchat berichtet:

„Snapchatter können Momente jetzt noch schneller einfangen, bevor sie verschwinden. User können die Kamerasteuerung auf dem iPhone 16 anpassen und die Sperrbildschirmsteuerung auf jedem iPhone mit iOS 18 umschalten, um die Snapchat-App zu starten und Fotos und Videos aufzunehmen, selbst wenn das iPhone gesperrt ist.“

Mit dem aktuellen Update hat das Team von Snapchat zudem einige KI-unterstützte Halloween-Linsen auf den Weg gebracht, mit denen man sich in gruselige Clowns verwandeln oder in ein Halloween-Kostüm werfen kann. Zudem lassen sich Bitmojis mit neuen Kostümen wie einer Hexe, einer Prinzessin, einem festlichen Strampler und mehr ausstatten, zudem gibt es Bitmoji-Verkleidungen aus Mean Girls oder Yellowstone, in Zusammenarbeit mit Paramount. Weiterhin stellt Snapchat weitere Bitmoji-Sticker sowie die „Footsteps“-Funktion auf der Snap Map zur Verfügung, um Orte, die man in der Vergangenheit besucht hat, wiederzuentdecken.

Snapchat ist weiterhin kostenlos für iPhones und iPads im deutschen App Store verfügbar. Die Anwendung benötigt zur Installation neben iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auch mindestens 289 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Snapchat finanziert sich über optionale In-App-Käufe und ein Snapchat+ Abo.