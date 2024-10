Zens Wireless Charging Adapter mit Qi2-Technik ausprobiert

Vor genau einer Woche haben wir erstmals über den neuen Zens Wireless Charging Adapter berichtet. Kurz nach der Ankündigung hat es dann auch ein Testgerät aus Eindhoven bis zu uns nach Bochum geschafft. Wir wollen die Chance nutzen und die ersten Eindrücke mit euch teilen.

Was der Zens Wireless Charging Adapter ist und was er kann, das ist schnell erklärt. Es handelt sich um ein kompaktes Netzteil für die Steckdose mit integrierter MagSafe-Ladefläche. Genauer gesagt mit Qi2, das dem bisherigen MagSafe-Standard mit einer Leistung von 15 Watt entspricht.

Die MagSafe-Funktion im Detail

In erster Linie sehen wir das Produkt überall dort, wo die Steckdosen nicht unbedingt in Bodennähe zu finden sind. Also beispielsweise in der Küche über der Arbeitsplatte oder im Badezimmer neben dem Waschbecken. Die Idee des Chargers ist ganz denkbar einfach: In die Steckdose stecken und das iPhone magnetisch andocken.

Das hat in unserem Test wunderbar geklappt, die Magnetkraft ist absolut ausreichend und sicher. Das iPhone kann natürlich frei im Hochformat oder Querformat angebracht werden, letzteres ist perfekt für den Standby-Modus oder für Videos.

Leider Abstriche bei der Ladeleistung

Zusätzlich zum kabellosen Laden mit 15 Watt Leistung bietet der Zens Wireless Charging Adapter auch noch einen USB-C-Anschluss an der Unterseite. Hier kann ein weiteres Gerät angeschlossen werden, beispielsweise ein iPad. Über den zusätzlichen Port werden aber maximal 18 Watt Leistung zur Verfügung gestellt. Werden beide Lademöglichkeiten gleichzeitig genutzt, beträgt die Leistung in Summe 15 Watt. Das ist natürlich nicht wirklich optimal.

Das Design des Zens Wireless Charging Adapters

Grundsätzlich als sehr gelungen zu bezeichnen ist das Design des Zens Wireless Charging Adapters. Er ist schlicht und auch relativ kompakt, eine gewisse Grundfläche ist für die Qi2-Funktion natürlich erforderlich. Über die Zens-Webseite gibt es das Ladegerät auch in Weiß, auf Amazon ist bislang nur das schwarze Modell verfügbar. Hier sollte für jeden Geschmack etwas passendes dabei sein.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es noch ein „Klappfunktion“, um den Winkel des iPhones anpassen zu können. Das hätte dann aber wohl den Kostenrahmen gesprengt, mit einem Preis von 49,99 Euro ist der Zens Wireless Charging Adapter ja ohnehin nicht ganz günstig.

ZENS Magnetischer Wireless Charging Adapter für EU-Steckdosen kompatibel mit MagSafe... Integrierte Magnete gewährleisten einen sicheren Halt Ihres Qi2- oder MagSafe-kompatiblen Gerätes und erlauben eine schnelle, intuitive Verbindung

Lädt Ihr Qi2-, oder MagSafe-kompatibles Smartphone per Fast Charging mit bis zu 15 Watt auf. Auch kompatibel mit den Apple AirPods 3 & AirPods Pro 2....

MagSafe an der Steckdose: Zens Wireless Charging Adapter Mein Fazit Der Zens Wireless Charging Adapter ist ein innovatives Produkt mit MagSafe und Qi2. Falls euch der Einsatzzweck anspricht, gibt es derzeit kein vergleichbares Produkt. Die kabelgebundene Ladeleistung könnte allerdings besser ausfallen. Design 90 Handhabung 99 Leistung 78 Preis 70 Pro innovatives Design Qi2 mit 15 Watt kompakt gestaltet Kontra recht "langsamer" USB-C-Port Ladeleistung bei zwei Geräten 84 Testergebnis Zens Wireless Charging Adapter kaufen Amazon Zens