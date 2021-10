So funktioniert AirPlay to Mac mit macOS Monterey

Gestern Abend hat Apple das neue macOS Monterey veröffentlicht, die wichtigsten Informationen dazu haben wir bereits in einem Artikel für euch zusammengefasst. Einige ausgewählte neue Funktionen wollen wir noch einmal im Detail vorstellen, heute machen wir den Anfang mit AirPlay to Mac.

AirPlay selbst ist ja keine große Besonderheit mehr, immerhin wurde es bereits mit iOS 4 vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführt. Mit AirPlay können Bild und Ton von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden. Zwei klassische Beispiele sind beispielsweise Musik auf einen AirPlay-Lautsprecher oder eine Foto-Slideshow auf einen Apple TV zu übertragen.

Mit macOS Monterey können diese AirPlay-Inhalte nun also auch an einen Mac gesendet werden. Allerdings werden nicht alle Modelle unterstützt, auf denen auch das neue Betriebssystem installiert werden kann. Die folgenden Macs und alle neuen Modelle unterstützen AirPlay to Mac:

iMac Pro 2017

MacBook Pro 2018

MacBook Air 2018

iMac 2019

Mac Pro 2019

Mac mini 2020

Zudem können nur die folgenden iOS-Geräte Inhalte in hoher Qualität und Auflösung per AirPlay verteilen:

iPhone 7 und neuer

iPad Pro (2. Generation) und neuer

iPad Air (3. Generation) und neuer

iPad (6. Generation) und neuer

iPad mini (5. Generation) und neuer

So werden Inhalte von iOS auf den Mac übertragen

Eine AirPlay-Übertragung auf den Mac zu starten, unterscheidet sich nicht vom bisher bekannten vorgehen. Entweder tippt man direkt in einer darauf optimierten App auf den AirPlay-Button oder ruft das Kontrollzentrum auf. Dort findet man den AirPlay-Button direkt neben der Rotationssperre. Einfach darauf klicken und den gewünschten AirPlay-Empfänger aktivieren.

AirPlay to Mac kann auch deaktiviert werden

In den Systemeinstellungen von macOS Monterey kann AirPlay to Mac auch deaktiviert werden. Dazu öffnet man einfach die Systemeinstellungen und dann die Option „Freigaben“. In der Liste auf der linken Seite taucht dann die Bezeichnung „AirPlay Empfänger“ auf. Diese könnt ihr nach Belieben ein- oder ausschalten.