Sollte die Apple Watch auch ohne Armband verkauft werden?

Die Kollegen bei Cult of Mac haben das Thema angestoßen, gerne möchte ich auch hier auf appgefahren darüber nachdenken. Sollte Cupertino die Apple Watch auch ohne Armband anbieten? Das ist eine berechtigte Frage, denn Apple legt nämlich viel Wert auf Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Elektronikschrott.

Nicht ohne Grund werden die neuen iPhones ohne Netzteil ausgeliefert: Die meisten Kunden und Kundinnen werden ein Netzteil schon im Einsatz haben und benötigen somit kein neues. Doch bei der Apple Watch scheint Apple noch anders zu denken, denn mit jeder neuen Apple Watch wird zwingend ein neues Apple Watch-Armband mitgeliefert. Das Argument, dass beim iPhone für das Netzteil gilt, scheint bei der Apple Watch nicht zu gelten. Doch auch hier werden die meisten Kunden und Kundinnen genügend Armbänder im Einsatz haben.

Demnach wäre es lobenswert, wenn Apple beim Kauf einer neuen Apple Watch nur die reine Watch zum Kauf anbieten würde. Aktuell wird man ja zum Kauf eines neuen Armbands gezwungen. Das Armband sollte als Option angeboten werden.

Obwohl ein neues Armband schön und die Qualität der originalen Apple-Bänder toll ist, ist es nicht immer zwingend notwendig. Viele Kunden und Kundinnen haben schon eine kleine Sammlung Zuhause und könnten auf das neue Band verzichten.

Apple Watch verkaufen oder weitergeben

Wenn man eine neue Watch kauft und die alte Uhr verkaufen oder in der Familie weitergeben möchte, könnte man zum Beispiel das neue Armband beilegen. Bei einem Verkauf auf dem freien Markt hat der Käufer dann keine Wahl und muss das Band nehmen, bei der Weitergabe in der Familie wäre es wünschenswert, wenn man den Armbandwunsch vorab abklärt. Das muss natürlich alles koordiniert werden, was nicht immer einfach ist. Wenn man bedenkt, dass bei den Solo Loops zum Beispiel 9 Größen angeboten werden, muss das sehr genau überlegt sein.

Eine Frage des Preises

Originale Apple Watch-Armbänder von Apple sind nicht gerade günstig. Auf dem freien Markt gibt es so viele und tolle Alternativen. Hier kann man nicht nur Geld sparen, sondern bekommt auch genau das passende Armband, das den eigenen Geschmack trifft. Die Apple Watch ist natürlich eine smarte Uhr, gleichzeitig ist eine Uhr aber auch ein Accessoire, welches mit dem passenden Armband individualisiert und abgestimmt werden kann.

Würde Apple das Armband optional machen, würden natürlich auch Einnahmen flöten gehen. Da Apple aber auf Nachhaltigkeit und die Reduzierung von E-Müll pocht, sollte der Hersteller aus Cupertino auch diesen Schritt gehen.

Was meint ihr? Wir sind auf eure Meinung gespannt.